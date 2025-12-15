Подробно търсене

КНА: Кипърският президент определи днешният ден като исторически, след като подписва споразумение за стратегическо партньорство с Макрон
Снимка: КНА
Париж,  
15.12.2025 21:42
 (БТА)

Кипърският президент Никос Христодулидис каза, че днешният ден е исторически в отношенията между Кипър и Франция по повод подписаното от лидерите на двете страни Споразумение за стратегическо партньорство в Париж, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

В изявление в Елисейския дворец след срещата си с френския президент Еманюел Макрон, Христодулидис каза, че Франция е стратегически партньор на Кипър и че подписването на Споразумението за стратегическо партньорство допълнително укрепва отношенията между двете страни.

Френският президент определи споразумението като важно и благодари на Кипър за приноса на страната през юни миналата година за евакуацията на френски граждани от региона.

Макрон изрази и подкрепата на Франция за решаването на кипърския въпрос въз основа на резолюциите на ООН.

По повод на кипърското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2026 г., той каза, че Никозия може да разчита на подкрепата на Франция.

От своя страна, Христодулидис благодари на френския президент за подкрепата на страната му по кипърския въпрос и каза, че двамата с Макрон са обсъдили ролята на Франция като единствената страна от ЕС, която е и член на Съвета за сигурност на ООН.

Той също отбеляза подкрепата на Франция за Кипър по отношение на присъединяването му към Шенгенското пространство през 2026 г.

Дневният ред на срещата включваше също регионални въпроси, както и Украйна и други теми.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)

/ЕЩ/

Свързани новини

15.12.2025 17:19

Франция и Кипър подписаха споразумение за стратегическо партньорство

Френският президент Еманюел Макрон и кипърският президент Никос Христодулидис подписаха днес в Париж споразумение за стратегическо партньорство между Франция и Кипър, съобщи в. „Сайпръс мейл".

Към 23:03 на 15.12.2025 Новините от днес

