Депутатите от СДСМ напуснаха парламентарното заседание за обсъждане на резолюцията на управляващите срещу нелегалната миграция

Депутати от опозиционния СДСМ напуснаха парламентарно заседание, в чийто дневен ред бяха включени парламентарни въпроси от опозиционните партии, както и обсъждане на резолюцията на управляващото мнозинство срещу нелегалната миграция, пишат медиите в Северна Македония.

Причината за напускането на залата е липсата на двама министри, към които опозицията е задала въпроси, уточни координаторът на парламентарната група на СДСМ Оливер Спасовски, който реагира и на резолюцията, внесена от управляващото мнозинство срещу незаконната миграция, която „осъжда опозицията, което не се е случвало досега в парламентарната демокрация”.

Координаторът на парламентарната група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски, от своя страна посочи, че не става въпрос за осъждане на опозицията, а за „осъждане на манипулациите на опозицията и потвърждаване на политиката на правителството срещу нелегалната миграция”.

„СДСМ не е внесъл (своята) резолюция в парламента, а я размахаха на пресконференцията на „Бихачка“ (централата на СДСМ). Внесете резолюция, за да можем да говорим за това. В момента имаме само една резолюция, която има за цел да осъди манипулациите, които се разпространяват от опозицията“, заяви Мицевски.

По време на заседанието депутатът от ДСИ Талат Джафери поиска резолюцията на ВМРО-ДПМНЕ, ВЛЕН и ЗНАМ да бъде премахната от дневния ред.

Темата за евентуално приемане в Северна Македония на мигранти от Великобритания вече втора седмица е сред водещите в Северна Македония след разпространена от британски медии информация, че страната ще приеме мигранти, на които Великобритания е отказала убежище. Според написаното във в. „Таймс”, препечатано и в други медии, Великобритания ще плаща на Северна Македония за всеки мигрант, когото приеме.

От опозицията обявиха, че ще внесат в парламента резолюция, с която да защитят държавните интереси, управляващите от своя страна също предложиха „Резолюция, осъждаща манипулациите на опозицията и потвърждаваща политиките срещу нелегалната миграция“, с която управляващата партия твърди, че се слага край на „манипулациите на СДСМ относно мигрантите и организираната и координирана от опозицията кампания, която всява несигурност и паника сред гражданите”, която днес беше включена в дневния ред на парламентарното заседание.