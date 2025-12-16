Хърватският президент Зоран Миланович: Би било зловещо да се съветва Украйна да продължи да воюва с Русия

Хърватският президент Зоран Миланович заяви днес в Братислава, че би било "зловещо" да се съветва Украйна да продължи да воюва с Русия, докато текат преговори с участието на САЩ, Европа и Киев за прекратяване на войната, която той определи като най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, предаде ХИНА.

Изявлението беше направено по време на срещата на Миланович със словашкия президент Петер Пелегрини, като руската инвазия в Украйна и европейската подкрепа за Киев бяха сред основните теми в разговорите. Хърватският държавен глава отправи остри критики към някои европейски страни за начина, по който подхождат към войната, отбеляза хърватската агенция.

Коментирайки възможността Украйна да направи териториални отстъпки в замяна на мир, Миланович подчерта, че това е решение единствено на Киев. Според него всеки външен съвет Украйна да приеме или да отхвърли подобни условия съдържа "зловещ" елемент, тъй като призивите за отказ от компромис означават "стотици нови жертви". Той определи подобна позиция като неетична и заяви, че Европа досега е платила сравнително малка цена за конфликта, ограничена основно до икономическа стагнация.

Миланович засегна и въпроса за замразените руски активи, като ги нарече "неприкосновена суверенна собственост" и определи идеята за използването им като "огромен проблем". По думите му фактът, че подобно предложение се появява след близо четири години война, поставя под съмнение неговата логика. Той добави, че държави като Хърватия и Словакия на практика нямат реално влияние върху тези решения.

Словашкият президент Петер Пелегрини също заяви, че използването на замразени руски средства е сериозно предизвикателство, предаде ХИНА.

Той определи отношенията между Хърватия и Словакия като приятелски и отбеляза, че двустранният търговски обмен е надхвърлил 1 милиард евро през миналата година, което представлява ръст от 14 процента.

Пелегрини потвърди подкрепата на Словакия за разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани и определи подхода на страната си към войната в Украйна като прагматичен. Той подчерта необходимостта от бързо дипломатическо решение, което да бъде приемливо както за Украйна, така и за Русия.