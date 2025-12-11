От СДСМ обявиха предложението си за парламентарна резолюция, свързана с евентуалното приемане на мигранти в Северна Македония

От опозиционната в Република Северна Македония СДСМ публикуваха резолюция, свързана с евентуално приемане на мигранти от Великобритания – тема, която в последните дни е сред водещите в страната след разпространена от британски медии информация, че Северна Македония ще приеме мигранти, на които Великобритания е отказала убежище.

Според написаното във в. „Таймс”, препечатано и в други медии, Великобритания ще плаща на Северна Македония за всеки мигрант, когото приеме.

В предложения документ се забранява приемането на депортирани от други държави лица, както и лица, за които в друга държава е установено, че нямат законно основание да остават.

„Парламентът заключава, че Република Северна Македония няма да приеме изграждането на приемни центрове, жилища, лагери или „хъбове“, предназначени за постоянно или временно настаняване на мигранти, депортирани от други страни (включително от Великобритания), които не произхождат от или нямат пряка връзка с нашата страна", се посочва в проекторезолюцията.

В нея също така се осъжда "всеки опит търсещите убежище да се третират като обект на финансови транзакции между държави".

"Северна Македония няма да бъде част от споразумения, при които финансовата помощ или инвестициите са обвързани с приемането на мигранти. Северна Македония няма да приеме финансово обезщетение или споразумение с която и да е държава относно приемането на мигранти. Това противоречи на нашето достойнство като държава и противоречи на хуманното отношение към хората, бягащи от война и преследване”, се казва в документа, който от СДСМ ще внесат в парламента на страната.

Според написаното в резолюцията държавата не разполага със социален и икономически капацитет, за да се превърне в център "за обработка на молби за убежище за нуждите на други, далеч по-богати държави”. В документа се отбелязва още, че Северна Македония ще следва и ще прилага единствено общата политика на Европейския съюз по отношение на миграцията.

В проекторезолюцията се призовава парламентът да задължи правителството незабавно да преустанови "всички евентуални преговори от този тип и в рамките на три дни да представи пълен доклад на депутатите за всички комуникации, осъществени с правителството на Великобритания или други организации по тази тема", пише в документа

От СДСМ призоваха ВМРО-ДПМНЕ да подкрепи резолюцията, за да докаже твърденията, че не е имало преговори с Великобритания за прием на мигранти срещу заплащане и че страната не приела да приеме мигранти.

Преди дни премиерът на страната Християн Мицкоски отрече появилата се по британски медии информация, но от опозицията изразиха убеденост, че споразумението за сътрудничество, което страната сключи с Великобритания през май и по което ще получи 6 млд. евро, включва и приемане на мигранти, които да работят в Северна Македония.