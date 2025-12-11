Подробно търсене

От СДСМ обявиха предложението си за парламентарна резолюция, свързана с евентуалното приемане на мигранти в Северна Македония

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
От СДСМ обявиха предложението си за парламентарна резолюция, свързана с евентуалното приемане на мигранти в Северна Македония
От СДСМ обявиха предложението си за парламентарна резолюция, свързана с евентуалното приемане на мигранти в Северна Македония
Снимка: Владислав Тентов/БТА (ПБ)
Скопие,  
11.12.2025 20:59
 (БТА)

От опозиционната в Република Северна Македония СДСМ публикуваха резолюция, свързана с евентуално приемане на мигранти от Великобритания – тема, която в последните дни е сред водещите в страната след разпространена от британски медии информация, че Северна Македония ще приеме мигранти, на които Великобритания е отказала убежище.

Според написаното във в. „Таймс”, препечатано и в други медии, Великобритания ще плаща на Северна Македония за всеки мигрант, когото приеме.

В предложения документ се забранява приемането на депортирани от други държави лица, както и лица, за които в друга държава е установено, че нямат законно основание да остават. 

„Парламентът заключава, че Република Северна Македония няма да приеме изграждането на приемни центрове, жилища, лагери или „хъбове“, предназначени за постоянно или временно настаняване на мигранти, депортирани от други страни (включително от Великобритания), които не произхождат от или нямат пряка връзка с нашата страна", се посочва в проекторезолюцията.

В нея също така се осъжда "всеки опит търсещите убежище да се третират като обект на финансови транзакции между държави".

"Северна Македония няма да бъде част от споразумения, при които финансовата помощ или инвестициите са обвързани с приемането на мигранти. Северна Македония няма да приеме финансово обезщетение или споразумение с която и да е държава относно приемането на мигранти. Това противоречи на нашето достойнство като държава и противоречи на хуманното отношение към хората, бягащи от война и преследване”, се казва в документа, който от СДСМ ще внесат в парламента на страната.

Според написаното в резолюцията държавата не разполага със социален и икономически капацитет, за да се превърне в център "за обработка на молби за убежище за нуждите на други, далеч по-богати държави”. В документа се отбелязва още, че Северна Македония ще следва и ще прилага единствено общата политика на Европейския съюз по отношение на миграцията.

В проекторезолюцията се призовава парламентът да задължи правителството незабавно да преустанови "всички евентуални преговори от този тип и в рамките на три дни да представи пълен доклад на депутатите за всички комуникации, осъществени с правителството на Великобритания или други организации по тази тема", пише в документа

От СДСМ призоваха ВМРО-ДПМНЕ да подкрепи резолюцията, за да докаже твърденията, че не е имало преговори с Великобритания за прием на мигранти срещу заплащане и че страната не приела да приеме мигранти.

Преди дни премиерът на страната Християн Мицкоски отрече появилата се по британски медии информация, но от опозицията изразиха убеденост, че споразумението за сътрудничество, което страната сключи с Великобритания през май и по което ще получи 6 млд. евро, включва и приемане на мигранти, които да работят в Северна Македония.

/МИД/

Свързани новини

12.12.2025 19:45

Темата за възможното приемане на мигранти в Северна Македония и днес е сред водещите в страната

Общинските съветници от ВМРО-ДПМНЕ ще внесат до общинските съвети в своите общини  документ, който ще гарантира, че на територията на съответната община няма да има мигрантски лагери, обяви премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски по време
10.12.2025 18:57

Силяновска за възможността Северна Македония да приеме мигранти: Доколкото съм информирана, информацията не е точна

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска заяви, че разполага със сведения от посланика на Великобритания в Скопие и правителството на Северна Македония, според които разпространената от британски медии информация, че балканската
10.12.2025 17:17

Опозиционният СДСМ ще внесе в парламента на Северна Македония резолюция за мигрантите, а ако тя не бъде приета, ще има протести

Председателят на опозиционната в Република Северна Македония СДСМ Венко Филипче обяви, че ще внесе в парламента резолюция за защита на държавните интереси във връзка с информацията, че Северна Македония преговаря да приеме на територията си
09.12.2025 18:35

Мицкоски обяви, че в Северна Македония няма да бъдат приемани мигранти от Великобритания и темата никога не е била обсъждана

В Северна Македония няма да бъдат строени центрове за мигранти, нито ще бъдат приемани мигранти от Великобритания заяви пред журналисти премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски, който добави, че подобна тема никога не е била предмет на
09.12.2025 14:37

Възможното приемане на мигранти в Северна Македония чрез договор с Великобритания е сред водещите теми в страната

Трети ден темата, повдигната от медии във Великобритания, за това, че Северна Македония преговаря да приеме на територията си бежанци, на които Великобритания  е отказала убежище, продължава да е сред най-обсъжданите в страната. Медиите цитираха

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:59 на 13.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация