Възможното приемане на мигранти в Северна Македония чрез договор с Великобритания е сред водещите теми в страната

Трети ден темата, повдигната от медии във Великобритания, за това, че Северна Македония преговаря да приеме на територията си бежанци, на които Великобритания е отказала убежище, продължава да е сред най-обсъжданите в страната.

Медиите цитираха публикация от края на миналата седмица в „Таймс” и препечатана и от други медии, че Великобритания ще плаща на Северна Македония за всеки мигрант, когото приеме, а също така ще предоставя инвестиции и ще помага в борбата срещу руското влияние.

„Дейли мейл” пише, че бившият премиер Борис Джонсън е работил по подобна схема с Руанда, а настоящият премиер Киър Стармър е обявил, че ще се откаже от тези планове, но вместо това сега се опитва да приложи подобна схема. В статията се добавя, че разговори за мигрантски центрове са водени и с Косово. Според „Сън“ Босна и Херцеговина е отхвърлила такава възможност, твърдейки, че приемането на нелегални мигранти от други страни противоречи на националните ѝ интереси. Обединеното кралство търси трети страни, където да депортира мигранти, идващи от страни, където не е безопасно да се върнат, като например Афганистан. Таблоидът добавя, че съгласно настоящите правила гражданите на тези страни знаят, че ако прекосят Ламанша и стигнат до Великобритания, ще могат да останат там, защото властите не могат да ги върнат обратно и това е насърчило нелегалната миграция”, цитира публикация в „Дейли мейл" сайта „360 градуса”.

Темата за възможно пристигане на мигранти от Великобритания в Северна Македония беше повдигната през май, когато премиерът Христиан Мицкоски, заедно с посланика на Великобритания в Скопие Матю Лоусън представиха Споразумението за стратегическо партньорство между Северна Македония и Обединеното кралство. Тогава и двамата отхвърлиха информацията, че в страната ще бъдат построени мигрантски центрове като част от Споразумението за стратегическо партньорство с Великобритания.

Опозиционният в Северна Македония СДСМ излезе тези дни с реакция, в която обвинява Мицкоски, че е „предател“ и „търговец“ със суверенитета и сигурността на държавата.

„Според текста (в „Таймс”), разговорите са започнали в началото на есента, в период, когато Мицкоски се е държал като патриот в страната и е уверявал, че (бежански) центрове няма да бъдат откривани“, се казва в изявлението на СДСМ, добавяйки, че мигрантите биха имали възможност да търсят убежище и да работят в Северна Македония, което означава планирано постоянно заселване и отваряне на пазара на труда в строителството и други сектори за тях.

В изявлението на опозицията се припомнят и протестите, които като опозиционна по това време партия ВМРО-ДПМНЕ е организирала срещу „фиктивни мигрантски лагери“, а сега прилага „реалната схема за тяхното откриване“, като се иска премиерът публично да обяви цялото съдържание на разговорите с Великобритания и да отговори на въпроса дали подготвя Северна Македония да се превърне в „най-големия мигрантски център на Балканите за няколко милиона евро“.

Британското посолство в Северна Македония също реагира със статус в социалните мрежи, в който се посочва, че „двете страни са установили стратегическо партньорство, фокусирано върху дългосрочна политическа, икономическа и рамка за сигурност, предназначена да задълбочи сътрудничеството и да укрепи стабилността и просперитета в двете страни”.

„Това сътрудничество беше засилено и от двамата премиери по време на срещата в рамките на Берлинския процес, която се проведе във Великобритания през октомври тази година. Освен това двете страни си сътрудничат чрез Съвместната работна група по миграцията в борбата с незаконната миграция и организираната имиграционна престъпност, укрепването на сигурността и борбата с престъпните мрежи. Твърдо стоим до нашия македонски съюзник в НАТО в насърчаването на просперитета, сигурността и икономическия растеж”, се казва в публикацията във Фейсбук профила на британското посолство.

„Нека бъдем ясни, в името на обществеността: (Северна) Македония няма, не планира и не преговаря за откриване на мигрантски лагери. Това е поредната лъжа от „фабриката“ на същата партия, която само преди няколко години мълчеше пред лицето на най-голямата мигрантска вълна и превърна страната в транзитна зона без контрол. Днес те играят ролята на загрижени патриоти”, реагираха от ВМРО-ДПМНЕ, а в отговор на журналистически въпрос, на пресконференция вчера депутатът от ВМРО-ДПМНЕ и бивш министър на външните работи Антонио Милошоски също отрече, че Споразумението за стратегическо партньорство между Северна Македония и Великобритания предвижда изграждането на бежански лагери в страната.

„Ще се строят железопътни линии, магистрали, здравни и енергийни инфраструктурни проекти, но за съжаление на опозицията, няма да се строят бежански лагери. След като напусна ЕС, Великобритания сключи такива споразумения с всички страни от Западните Балкани, но и със самия ЕС, където Великобритания възстановява правната основа на Фронтекс. Доколкото (Северна) Македония и страните членки на ЕС и страните кандидатки имат правна основа за борба с организираната, незаконна миграция и защита на границите, Великобритания прави това с този допълнителен механизъм, който е допълващ Фронтекс“, заяви Милошоски.

На пресконференция днес, обаче президентът на СДСМ Венко Филипче отново се спря на тази тема, припомняйки, че СДСМ е предупредил обществеността още преди няколко месеца, „че най-голямата опасност, свързана с мигрантския въпрос, е именно правителството на ВМРО-ДПМНЕ и неговите тайни преговори, разговори и споразумения зад гърба на гражданите”.

„От британските медии научаваме, че това са разговори, които разглеждат интеграцията на мигрантите в македонското общество, включването им на пазара на труда, особено в строителството, както и дългосрочното им заселване в страната ни. Освен това се публикуват подробности, че Великобритания планира да плати на (Северна) Македония 20 000 паунда, или около 20 000 евро на депортиран мигрант, в съответствие с новия модел за т. нар. центрове за връщане. Представете си, македонските граждани научават за това от чуждестранни медии, докато правителството мълчи. Това е абсолютно неприемливо. Това е скандал с безпрецедентни размери“, каза председателят на СДСМ Венко Филипче, който призова всички граждани да запазят сигурността и бъдещето на страната.

„СДСМ, която е синоним на престъпност и корупция, хората, които разрушиха държавата...., говорят по една и съща тема всеки ден, сякаш казват нещо. Затова нека им обясним за стотен път - мигранти от Великобритания няма да има“, се казва в днешната реакция ВМРО-ДПМНЕ.