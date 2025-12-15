Хиляди ледници са застрашени от изчезване всяка година заради глобалното затопляне, показва изследване

Хиляди ледници ще изчезват всяка година през следващите десетилетия и само малка част от тях могат да оцелеят до края на века, освен ако глобалното затопляне не бъде забавено, предаде АФП, позовавайки се на изследване, публикувано в сп. "Нейчър клаймит чейндж".

Според авторите му мерките, предприети от правителствата в областта на климатичните промени, могат да определят дали светът ще губи 2000 или 4000 ледника годишно до средата на века.

Няколко градуса могат да се окажат разликата между запазването на близо половината от ледниците в света до края на века и запазването на по-малко от 10 процента.

"Резултатите от изследването подчертават спешната необходимост от амбициозна климатична политика", пишат неговите автори, ръководени от Ландер ван Трихт, специалист по глациология във Федералния политехнически институт в Цюрих.

Изследователите обикновено се фокусират върху загубата на маса и площ на световните ледени гиганти, но Ван Трихт и колегите му се опитали да определят колко отделни ледника могат да се стопят всяка година през този век.

Макар топенето на малки ледници да има по-слабо въздействие върху повишаването на морското равнище в сравнение с това на големите, тяхното изчезване може да навреди значително на туризма или местната култура, според учените, участвали в изследването.

"Изчезването на всеки отделен ледник може да има значителни локални последствия, дори ако приносът му към топенето е малък", казва Ландер ван Трихт.

"Загубата на ледниците, за която говорим, е повече от просто научна загриженост. Тя наистина ни засяга", посочва съавторът на изследването Матиас Хус, който през 2019 г. участва в символичното погребение на ледника Пицол в Швейцарските Алпи.

Изследователите са проучили контурите на 211 490 ледника от глобална сателитна база данни, за да определят годината, в която най-голям брой от тях ще изчезнат - концепция, която те наричат "пик на изчезване на ледниците".

С помощта на компютърни модели, оценяващи няколко сценария на затопляне, вариращи от 1,5 до 4 градуса по Целзий в сравнение с нивата отпреди индустриализацията, учените са стигнали до заключението, че настоящият темп на загуба от 1000 ледника годишно ще се ускори.

Той ще достигне пик от 2000 до 2041 г., дори ако затоплянето бъде ограничено до 1,5 градуса по Целзий - прагът, който страните се ангажираха да спазят в рамките на Парижкото споразумение, за да избегнат най-тежките последствия от климатичните промени. Въпреки това ООН предупреди, че затоплянето вероятно ще надхвърли този праг през следващите години.

При тези темпове до края на века на планетата ще останат само 95 957 ледника, или по-малко от половината.

Според настоящите прогнози, че температурите ще се повишат с 2,7 градуса по Целзий, около 3000 ледника ще изчезват всяка година между 2040 и 2060 г., според глациолозите. В свят, в който температурата се повиши до тази стойност, до края на века ще оцелее само един на всеки пет ледника, или 43 852.

В най-лошия сценарий, при повишение на температурите с 4 градуса по Целзий, до средата на 50-те години ще изчезват до 4000 ледника годишно, и само 9 процента от ледниците, или 18 288, ще оцелеят до края на века, според изследването.

Моментът, в който изчезването на ледниците ще достигне своя пик, варира в зависимост от региона, техния размер и местоположение. В районите, където ледниците са предимно малки, като Алпите и субтропичните Анди, половината от тях могат да изчезнат до две десетилетия.

В регионите по света, където ледниците са по-големи, като Гренландия и периферията на Антарктида, пикът на изчезването на ледници ще настъпи по-късно през века.