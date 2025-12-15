Женската тенис асоциация обяви Арина Сабаленка за номер 1 за 2025 година

Арина Сабаленка от Беларус беше обявена за номер 1 на 2025 година на Женската тенис асоциация (УТА), съобщиха от организацията.

Номинирани за наградата бяха още Ига Швьонтек (Полша), Елена Рибакина (Казахстан) и американките Аманда Анисимова, Мадисън Кийс и Коко Гоф.

Сабаленка завърши 2025-а като номер 1 в световната ранглиста. През сезона тя спечели четири титли, включително втората си поредна от Откритото първенство на САЩ. Тя е обявена за тенисистка на годината за втори пореден път.

27-годишната Сабаленка е на първо място в ранглистата на УТА от октомври 2024 година. Тя има 21 титли на сингъл, включително четири от Големия шлем. В допълнение към Откритото първенство на САЩ, Сабаленка е печелила и Откритото първенство на Австралия два пъти (2023 и 2024 година).

Чехкинята Катержина Синиакова и американката Тейлър Таунзенд бяха обявени за най-добра двойка на годината. Анисимова спечели за пробив на годината, а Белинда Бенчич (Швейцария) беше отличена за най-впечатляващо завръщане. 19-годишната канадка Виктория Мбоко получи наградата за "Новобранец на годината".

Мбоко започна годината като номер 333 в света и я завърши на най-доброто място в кариерата си - 18-о.