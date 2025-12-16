Съюзът на българските художници представя специалното издание, посветено на монументалния живописен цикъл „Пътят“ на Николай Майсторов

Специално издание, посветено на серията на Николай Майсторов „Пътят“, създадена по евангелията на Матей, Марко, Лука и Йоан, ще бъде представено днес, 16 декември, от 18:00 часа в Съюза на българските художници (СБХ) на ул. „Шипка“ в София, съобщават от СБХ.

От екипа уточняват, че проектът е естествено продължение на мащабната изложба от 2023 г., в която цикълът беше показан в пълнота. Те посочват, че живописният цикъл „Пътят“, над който авторът работи в продължение на повече от десетилетие, включва 215 произведения – 48 монументални платна, 100 цветни проекта и 65 подготвителни рисунки.

В текста към изложбата в СБХ проф. Аксиния Джурова пише: „Подобна панорама на евангелския цикъл у нас не е правена. Художественият живот чакаше търпеливо столетия след Новото време да се появи художникът, който чрез съвременни средства да намери пластичен еквивалент на Живота, Чудесата и Страстите Христови. И го намери.“

От екипа отбелязват, че настоящият каталог, издаден през 2025 г., се състои от пет самостоятелни книжни тела, които представят в пълнота процеса по създаването на произведенията – от първите скици и акварелни разработки, през малките и големи цветни проекти, до широкоформатната живопис, изпълнена в акрил върху платно с размери 210х290 см.

„Всяко от тях представя различна фаза от духовния и творчески процес, чрез който художникът изгражда своята внушителна интерпретация на библейските сюжети. Изданието не само документира, но и осмисля творческия път на художника, като предоставя широк и задълбочен поглед към създаването на цикъла и неговото вътрешно духовно измерение“, казват от СБХ.

Автори на текстовете в изданието са Николай Майсторов, Аксиния Джурова, Любен Генов, Теодора Пенева, Тони Николов, Милена Блажиева и Симеон Димитров. Художественото оформление е дело на Симеон Стоилов, а фотографските репродукции са направени от Елена Спасова. Изданието ще бъде представено от проф. Аксиния Джурова.

Николай Майсторов е роден през 1943 г. в София. Завършва живопис при проф. Ненко Балкански, по-късно става почетен професор в Нов български университет (НБУ) и дългогодишен преподавател в различни художествени институции. Автор е на десетки самостоятелни изложби в България и по света – включително в Германия, Нидерландия, Франция, Япония и Южна Корея. Негови творби се съхраняват в Националната галерия, СГХГ, множество градски галерии, както и в международни музеи и частни колекции. Майсторов е носител на редица престижни отличия – „Владимир Димитров – Майстора“, „Захари Зограф“, „Златно перо“, голямата награда на СБХ, както и международни награди за живопис и графика. Представен е със самостоятелна статия в 34-томната енциклопедия „Макмилън“.

