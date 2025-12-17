Окръжният съд в Ловеч остави в ареста Емил Мушев – един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в София и Ловеч

Окръжният съд в Ловеч остави в ареста Емил Мушев – един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Делото се гледа при закрити врата заради приложена към него папка с класифицирана информация.

От определението стана известно, че поради високата обществена опасност на деянието съдът постановява мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определението може да бъде протестирано и обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново. Ако това стане, делото се насрочва за 23 декември от 13:00 ч.

Делото в Окръжен съд – Ловеч беше насрочено за 22:00 ч. на 16 декември, но започна в 1:45 ч. на 17 декември. Определението беше оповестено в 3:40 ч.

Преди това в съдебни заседания бяха разгледани мерките за неотклонение на други четирима обвиняеми: Росен Кръстев и Юлиян Бързашки бяха задържани под стража, а началникът на Пето Районно управление на МВР в София Пламен Максимов и Калоян Натов бяха пуснати под домашен арест.