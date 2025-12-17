Канада планира да открие консулства в Гренландия и Аляска, за да засили присъствието си в Арктика

Канада планира да открие две нови консулства в Гренландия и в Анкоридж, Аляска, като част от стремежа си за засилване на присъствието си в Арктика, заяви в интервю за Ройтерс министърът на външните работи Анита Ананд.

Премиерът Марк Карни обеща да засили военното присъствие на Канада в Арктика, към която нарастващ интерес демонстрират както президентът на САЩ Доналд Тръмп, така и Русия и Китай.

Ананд заяви, че Арктика е основен приоритет на външната политика на Канада.

„Регионът е толкова важен сега, тъй като виждаме как руската инфраструктура се движи все по-на север и тъй като виждаме, че Северозападният проход става все по-лесен за преминаване поради топенето на полярните ледени шапки“, заяви тя.

Канада планираше да открие консулство в Нуук, Гренландия, през ноември, но трябваше да го отложи поради лошо време. Ананд отбеляза също, че все още няма конкретна дата кога може да се открие канадско консулство в Анкоридж.

По-рано тази година Тръмп разпали напрежението между арктическите държави, като изрази интерес към придобиването на Гренландия, която е полуавтономна датска територия.