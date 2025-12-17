Окръжният съд в Ловеч пусна под домашен арест Калоян Натов – един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в София и Ловеч

Окръжният съд в Ловеч пусна под домашен арест Калоян Натов – един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Делото се гледа при закрити врата заради приложена към него папка с класифицирана информация.

От определението стана известно, че от дома на Натов са иззети електронна везна и 10 плика с намиращи се в тях множество малки пликове, както и 6500 лв. Обвиняемият е с чисто съдебно минало.

Според съдия Йовка Казанджиева не са налице доказателства, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Искането на Окръжна прокуратура – Ловеч Калоян Натов да бъде задържан под стража не беше уважено и му беше наложена мярка за неотклонение домашен арест, която ще изтърпява в София, квартал „Сухата река“, с електронна гривна.

Определението може да бъде протестирано и обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново. Ако това стане, делото се насрочва за 23 декември от 11:30 ч.

Делото в Окръжен съд – Ловеч беше насрочено за 20:30 ч. на 16 декември, но започна малко преди 23:00 ч., а определението беше оповестено около 1:30 ч. на 17 декември.

Преди това в съдебни заседания бяха разгледани мерките за неотклонение на други трима обвиняеми: Росен Кръстев и Юлиян Бързашки бяха задържани под стража, а началникът на Пето Районно управление на МВР в София Пламен Максимов беше пуснат под домашен арест.