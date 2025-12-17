Подробно търсене

Погребана е първата от жертвите от нападението на плажа Бондай
Опечалени се събраха в синагога за погребението на равин Ели Шлангер, жертва на масовата стрелба на плажа Бондай. 17 декември 2025 г. Снимка: AP Photo/Mark Baker
Канбера,  
17.12.2025 04:50
 (БТА)

Първата от 15-те жертви на терористична атака по време на еврейски фестивал край Сидни беше погребана, предаде ДПА.

Погребалната служба за равин Ели Шлангер се проведе в сряда в синагогата „Хабад“ в Бондай, на около един километър от мястото на нападението на едноименния плаж.

Според съобщенията в медиите, 41-годишният е бил баща на пет деца, включително новородено. Редица политически фигури присъстваха на службата, включително бившият премиер Скот Морисън.

При нападението в неделя загинаха 15 души, а десетки бяха ранени. Двадесет и двама ранени остават в болница, девет от които в критично състояние.

Разследващите съобщиха, че нападателите са 50-годишен мъж и неговият 24-годишен син. Бащата е бил застрелян от полицията на място, а синът му е бил откаран в болница с тежки наранявания.

Според австралийските медии се очаква полицията да разпита младия мъж по-късно в сряда. Според тях той е имал дългогодишни връзки с членове на австралийска мрежа от поддръжници на терористичната групировка „Ислямска държава“.

/ВТ/

