Шефът на Пентагона заяви, че няма да публикува видео от удар по лодка с предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Пентагонът няма да публикува нередактираното видео от американски военен удар, при който загинаха двама оцелели от първоначална атака срещу лодка, за която се твърди, че е превозвала кокаин в Карибите, докато в Конгреса се задават въпроси около инцидента и цялостното струпване на американски военни сили в близост до Венецуела, предаде Асошиейтед прес.

Хегсет заяви, че членовете на Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите и Сената ще имат възможност тази седмица да прегледат видеото, но не разкри дали всички членове на Конгреса ще имат право да го видят.

„Разбира се, че няма да публикуваме за широката общественост строго секретно, пълно, нередактирано видео“, заяви Хегсет пред репортери, докато излизаше от брифинг при закрити врати със сенатори.

Членовете на администрацията, отговарящи за националната сигурност, днес защитиха кампанията срещу предполагаемите съдове на наркотрафиканти в Карибско море като успешна, заявявайки, че е предотвратила достигането на наркотици до американските брегове.

Държавният секретар Марко Рубио заяви пред репортери, че кампанията е „мисия за борба с наркотиците“, която е „фокусирана върху разрушаването на инфраструктурата на тези терористични организации, които действат в нашето полукълбо, подкопавайки сигурността на американците, убивайки и тровейки ги“.

Законодателите са се фокусирали върху нападението от 2 септември срещу двама оцелели, докато преглеждат обосновката за по-широко военно присъствие на САЩ в региона. В навечерието на брифингите американските военни заявиха, че са атакували още три лодки, за които се смята, че са пренасяли на наркотици в източната част на Тихия океан, убивайки осем души.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че Хегсет е дошъл „с празни ръце“ на брифинга, без видеото от удара от 2 септември.

„Ако не могат да бъдат прозрачни по този въпрос, как можете да се доверите на тяхната прозрачност по всички други въпроси, които се въртят в Карибите?“, заяви той.

Сенатори от двете партии заявиха, че длъжностните лица са ги оставили в неведение относно целите на Тръмп по отношение на венецуелския президент Николас Мадуро или изпращането на американски сили директно в южноамериканската държава.