САЩ нанесоха удари по 3 плавателни съда в Тихия океан, съобщи Южното командване

Любомир Мартинов
Илюстративно изображение. (AP Photo/Robert Taylor)
Вашингтон,  
16.12.2025 05:31
 (БТА)

Южното командване на въоръжените сили на САЩ заяви снощи, че е извършило удари по три плавателни съда в международни води, при които са били убити осем мъже, предаде Ройтерс.

„Разузнавателна информация потвърди, че плавателните съдове са се движели по известни маршрути за наркотрафик в източната част на Тихия океан и са участвали в наркотрафик“, се казва в съобщение на военните в Екс.

Съединените щати нанесоха удари по повече от 20 плавателни съда в Тихия океан и Карибско море край Венецуела като част от военна кампания, започната от президента Доналд Тръмп срещу контрабандата на наркотици от региона. В хода на операцията са убити общо най-малко 90 предполагаеми наркотрафиканти.

Използването на армията за нападения срещу заподозрени в наркотрафик плавателни съдове представлява рязко отклонение от начина, по който САЩ традиционно са действали по такива случаи.

„Операциите ни в района на Южното командване са законни както според американското, така и според международното право, като всички действия са в съответствие с международното хуманитарно право“, каза по-рано този месец пред репортери говорител на Пентагона.

Ударите се разглеждат като предвестник на американски удари по суша срещу Венецуела, за които Тръмп каза, че скоро ще започнат, отбеляза Ройтерс.

/ЛМ/

Към 07:23 на 16.12.2025 Новините от днес

