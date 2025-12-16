Размерът на таксата за битови отпадъци за следващата година ще определят съветниците в Невестино

Общинските съветници от Невестино ще обсъдят план-сметката за приходите и разходите за услугите по събиране и третиране на битови отпадъци за 2026 г. и ще определят размера на такса битови отпадъци за следващата година. Това съобщиха от Общинския съвет в Невестино.

Събраните и извозени количества битови отпадъци от община Невестино на регионалното депо за неопасни битови отпадъци за последните години прогресивно нарастват, се посочва в докладната записка. Там е посочено, че от 01.01.2025 г. до 31.11.2025 г. събраните и извозени на регионалното депо за неопасни отпадъци „Самоков" възлизат на 727,640 тона.

За 2026 г. се прогнозират общо около 800 т. битови отпадъци. Таксата за депониране и обезвреждане на битови отпадъци на Регионалното депо за неопасни отпадъци в град Самоков за 2026 г. за 1 тон ще е в размер 69,04 лв./35,30 евро без ДДС. Планираните разходи за дейността по сметосъбиране, извозване и обезвреждане на отпадъци през 2026 г. са в размер на 105 000 лв./53 603,43 евро.

Съветниците ще вземат решение относно продажбата чрез публичен търг с тайно наддаване и утвърждаване на пазарна оценка на урегулиран поземлен имот в с. Друмохар, община Невестино, с площ 385 кв. м., частна общинска собственост. Гласувана ще бъде и актуализация на плана за интегрирано развитие на община Невестино.

В дневния ред на заседанието е включена точка във връзка с кандидатстване на Община Невестино с проектно предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж Ваксево" пред Фонд „Социална закрила", по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж" към Министерството на труда и социалната политика.

Съветниците ще вземат решение и за проектопредложение с кандидат Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Кюстендил и одобрение на партньорство с общини по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации по програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

Целта на проектното предложение е да повиши готовността за реакция при природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, чрез подобряване на капацитета на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и доброволните формирования към общините в област Кюстендил, е записано в докладната записка.