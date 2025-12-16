Подробно търсене

Асен Даскалов
Усман Дембеле спечели наградата за най-добър футболист на ФИФА
AP Photo/Thibault Camus
Доха, Катар,  
16.12.2025 20:04
 (БТА)

Нападателят на Пари Сен Жермен и френския национален отбор Усман Дембеле беше избран за най-добър футболист на ФИФА. 28-годишният Дембеле има основна заслуга за спечелване на Шампионската лига от парижани, които спечелиха с категоричното 5:0 срещу Интер Милано на финала.   

През миналия сезон роденият във Вернон футболист реализира 35 попадения във всички турнири, включително и 21 в Лига 1, където стана голмайстор номер 1.

Усмен Дембеле спечели и "Златната топка" през 2025 година.

Луис Енрике, който е начело на Пари Сен Жермен, беше избран за треньор номер 1 на годината в класацията на световната футболна централа. Испанецът изведе столичани до требъл - титла, купа на Франция и триумф в Шампионската лига.

/АД/

