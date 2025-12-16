В ямболската художествена галерия „Жорж Папазов” бе открита коледна изложба с творби на 48 автори от региона

В ямболската художествена галерия „Жорж Папазов” беше открита коледна изложба с творби на 48 автори от града и региона. В основната сграда на приземния етаж са наредени 90 художествени произведения, издържани в различни жанрове и техники, на утвърдени местни артисти.

В експозицията е заключено едно много важно послание – за щастлива и спокойна Коледа. Тя дава възможност всеки да си тръгне от нея с късче изкуство, каза при откриването директорът на галерията скулпторът Петко Йорданов. Той обясни, че настоящата изложба е една от трите в годината, когато има колективно представяне на ямболските художници. Другите поводи са празникът на града и фестивалът „Кукерландия”.

Виждаме колко топлина, светлина и красота е събрана тук от ямболските творци, обърна се към присъстващите кметът на Ямбол Валентин Ревански. Сред гостите на събитието бяха още кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, зам.-кметът на Ямбол Енчо Керязов и зам.-кметът на Тунджа Стоян Петков.

От името на екипа на Художествена галерия „Жорж Папазов” директорът ѝ Петко Йорданов връчи свидетелства за дарение на хора, подкрепили попълването на фонда на галерията. Подобен жест на благодарност получи и колекционерът и галерист Панайот Балахуров за организираната от него изложба с близо 200 творби на световнопризнатия български художник Венелин Вълканов (1942 – 2024 г.). Творчеството на илюстратора беше представено в залите на галерията през март тази година.

Ценителите на изобразителното изкуство разгледаха коледната изложба на фона на празнични мелодии, изпълнени от струнния квартет към Камерен оркестър „Дианополис” с художествен ръководител и концертмайстор Красимира Султанова.