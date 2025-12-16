Общинският съвет в Угърчин ще обсъди програмата за развитие на читалищната дейност през 2026 г.

Общинският съвет в Угърчин ще обсъди годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2026 г. в общината и културния календар. Точката е част от дневния ред, публикуван на сайта на администрацията. Вносител е кметът на община Угърчин Станимир Петков.

Сред основните цели, които се поставят с приемането на програмата, са опазване на културно-историческото наследство и националните традиции, изграждането на ценностна система у децата и младежите, осигуряване на по-добра, съвременна и по-висококачествена образователна, културна, социална и информационна среда.

В документа се посочва, че на територията на община Угърчин функционират девет читалища – в града и в селата Лесидрен, Кирчево, Катунец, Голец, Драгана, Микре, Каленик и Сопот. Във всяко читалище се поддържа библиотечен фонд, който се осъвременява. Развива се културният живот и художествената самодейност, реализират се иновативни политики, свързани с намиране на алтернативни източници на финансиране, привличане на учениците в селата, където няма училища, в дейности през лятото, осмислящи свободното им време, ангажиране на местните в дарителска и благотворителна дейност.

Програмата е разработена на базата на внесените предложения от читалищата и е с отворен характер.

Сред останалите точки от проекта за дневен ред са предложение за одобряване и приемане на план-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци за 2026 г. и определяне размера на такса битови отпадъци; планът за работата на Общинския съвет и комисиите за първото шестмесечие на 2026 г., общинският план за младежта, също за 2026 г.

На вниманието на съветниците са и докладни, свързани с отдаване на поземлени имоти, общинска собственост, за създаване и отглеждане на трайни насаждения – ябълки, даване на съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост на общински поземлени имоти и др.

Предвидени са питания, становища и предложения на граждани.