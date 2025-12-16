Галерия „Васка Емануилова“ отбелязва 120 години от рождението на скулпторката с изложбата „Образи и отражения“

Изложбата „Образи и отражения. Васка Емануилова – между модела и скулптора“, посветена на 120-годишнината от рождението на една от най-значимите фигури в българската пластика, ще бъде открита днес, 16 декември, от 18:00 ч. и може да бъде разгледана до 22 февруари 2026 г. в галерия „Васка Емануилова“, съобщават организаторите от Софийската градска художествена галерия (СГХГ).

По думите на екипа изложбата разгръща личността на скулпторката в две посоки: едната е тази на портретуваната – вдъхновение за редица български художници, а другата – на портретуващата.

От СГХГ посочват, че през целия си живот тя е не само автор, но и модел. Колегите й са привлечени не само от интересната външност, но и от нейния талант, дързък характер, борбеност, съчетана с мекота и духовност. И в своите творби те ще търсят вътрешния ѝ свят в хармония с видимото. Рисувана от Иван Ненов, Илия Петров, Стоян Венев, Люба Паликарова, Карл Йорданов, Светлин Русев, Ненко Балкански, Руска Маринова, Донка Константинова, Георги (Джон) Попов, Александър Стаменов и още много, тя се превръща в център на една визуална история, в която личността и творбата се оглеждат взаимно.

„Тези портрети са своеобразен визуален дневник – свидетелство за времето, пътя и значението на художничката. Като персонаж в художествени произведения Васка Емануилова се превръща в огледало на своята епоха – образ на жената-творец, уловена между интимността на погледа и символиката на времето, в което съществува. В нея съжителстват устойчивостта на формата и уязвимостта на емоцията, дисциплината на скулптора и мекотата на човешкото присъствие“, казват те.

От екипа отбелязват, че в своето творчество Васка Емануилова нееднократно ще се обръща към портрета. Тя го превръща в инструмент за диалог между скулптора и модела. Внимателен наблюдател и съпреживяващ творец, скулпторката изгражда с деликатност и дълбочина образите на личности от своето най-близко обкръжение - артиста Порфирий Велков, поета Николай Хрелков, пианистката Теофана Калчева, художниците Георги Машев, Илия Петров, Васил Стоилов и Борис Елисеев. Нейните творби остават дълбоко човешки, но в същото време притежават универсална стойност, превръщайки портретния жанр в пространство за изследване на идентичността и паметта.

Изложбата е посветена на 120 години от рождението на скулпторката и е своеобразен завършек на юбилейната година, в която галерията представи разнообразни гледни точки към творчеството на Васка Емануилова – от архивни и документални изследвания до съвременни интерпретации на теми, развивани от жени художнички, уточняват от екипа.

/ВСР