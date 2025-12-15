Отборът на Локомотив (Пловдив) постигна пета поредна победа в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ), след като спечели домакинството си на Миньор 2015 (Перник) с 88:72 (31:18, 20:25, 20:16, 17:13) в среща от 11-ия кръг на редовния сезон.

Така възпитаниците на старши треньора Асен Николов вече са с баланс от 7 успеха и 3 поражения след първите си десет мача, като по този показател се изравниха на третото място във временното класиране с тима на Черно море Тича. Миньор пък остава седми с 5 победи и 5 поражения до момента.

Локомотив започна пределно концентрирано двубоя и воден от гарда Девърл Рамзи бързо натрупа сериозна преднина от 11 точки при 20:9, а до края на първата част дори увеличи аванса си до 31:18.

Във вторите десет минути гостите от Перник постепенно намериха ритъма си в нападение и при стрелбата от далечно разстояние. Това им позволи да затруднят своя съперник и дори да спечелят втората четвърт с 25:20, с което до почивката намалиха изоставането си до 8 точки – 51:43 в полза на домакините.

Тимът на Миньор пренесе импулса в играта си и след паузата и се доближи само на 3 точки до „черно-белите“ при 48:51. Последваха минути с много нерви и ниска резултатност. Старши треньорът на Локомотив Асен Николов дори бе изгонен от скамейката на домакините 3:08 минути преди края на третия период, а малко след това Миньор скъси дистанцията на 2 точки при 59:61. До финала на третата част обаче "железничарите" не дадоха повече точки на съперника, а на свой ред реализираха 10, за да излязат отново напред в резултата с двуцифрен аванс при 71:59 преди последните десет минути.

В тях пловдивският тим бе достатъчно уверен, за да поддържа преднината си и не допусна изненада до финалната сирена, която дойде при 88:72.

Най-резултатен за успеха на Локомотив бе Девърл Рамзи с 22 точки, 17 добави Томислав Минков, а Калил Милър записа "дабъл-дабъл" от 11 точки и 12 борби.

За Миньор Алекс Уандие завърши с 19 точки, докато Игор Кесар се отчете с 18, към които прибави и 9 борби.

Мачове от 11-ия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ): Академик Бултекс 99 - Левски - 78:66 (19:21, 21:14, 18:18, 20:13) Локомотив Пловдив - Миньор 2015 - 88:72 (31:18, 20:25, 20:16, 17:13) от неделя: Ботев 2012 Враца - Балкан - 65:88 (20:14, 15:18, 14:23, 16:24) Рилски спортист - Спартак Плевен - 85:80 (20:17, 28:30, 21:17, 16:16) от петък: Черно море Тича - Шумен - 107:74 (26:23, 27:14, 28:15, 26:22) почива - Берое временно класиране: 1. Балкан 10 9 1 891:706 19 точки 2. Рилски спортист 10 8 2 896:794 18 3. Локомотив Пловдив 10 7 3 852:777 17 4. Черно море Тича 10 7 3 892:822 17 5. Спартак Плевен 10 6 4 827:796 16 6. Ботев 2012 Враца 10 5 5 767:798 15 7. Миньор 2015 10 5 5 831:873 15 8. Берое Стара Загора 10 4 6 818:869 14 9. Академик Бултекс 99 10 3 7 796:835 13 10. Левски 10 1 9 718:866 11 11. Шумен 10 0 10 749:946 10