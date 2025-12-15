Подробно търсене

Локомотив (Пловдив) постигна пета поредна победа в Националната баскетболна лига за мъже

Димитър Петков
Снимка: НБЛ
Пловдив,  
15.12.2025 21:31
 (БТА)

Отборът на Локомотив (Пловдив) постигна пета поредна победа в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ), след като спечели домакинството си на Миньор 2015 (Перник) с 88:72 (31:18, 20:25, 20:16, 17:13) в среща от 11-ия кръг на редовния сезон. 

Така възпитаниците на старши треньора Асен Николов вече са с баланс от 7 успеха и 3 поражения след първите си десет мача, като по този показател се изравниха на третото място във временното класиране с тима на Черно море Тича. Миньор пък остава седми с 5 победи и 5 поражения до момента. 

Локомотив започна пределно концентрирано двубоя и воден от гарда Девърл Рамзи бързо натрупа сериозна преднина от 11 точки при 20:9, а до края на първата част дори увеличи аванса си до 31:18. 

Във вторите десет минути гостите от Перник постепенно намериха ритъма си в нападение и при стрелбата от далечно разстояние. Това им позволи да затруднят своя съперник и дори да спечелят втората четвърт с 25:20, с което до почивката намалиха изоставането си до 8 точки – 51:43 в полза на домакините. 

Тимът на Миньор пренесе импулса в играта си и след паузата и се доближи само на 3 точки до „черно-белите“ при 48:51. Последваха минути с много нерви и ниска резултатност. Старши треньорът на Локомотив Асен Николов дори бе изгонен от скамейката на домакините 3:08 минути преди края на третия период, а малко след това Миньор скъси дистанцията на 2 точки при 59:61. До финала на третата част обаче "железничарите" не дадоха повече точки на съперника, а на свой ред реализираха 10, за да излязат отново напред в резултата с двуцифрен аванс при 71:59 преди последните десет минути.

В тях пловдивският тим бе достатъчно уверен, за да поддържа преднината си и не допусна изненада до финалната сирена, която дойде при 88:72.

Най-резултатен за успеха на Локомотив бе Девърл Рамзи с 22 точки, 17 добави Томислав Минков, а Калил Милър записа "дабъл-дабъл" от 11 точки и 12 борби.

За Миньор Алекс Уандие завърши с 19 точки, докато Игор Кесар се отчете с 18, към които прибави и 9 борби. 

Мачове от 11-ия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ):

Академик Бултекс 99 - Левски - 78:66 (19:21, 21:14, 18:18, 20:13)

Локомотив Пловдив - Миньор 2015 - 88:72 (31:18, 20:25, 20:16, 17:13) 

от неделя:
Ботев 2012 Враца - Балкан        - 65:88 (20:14, 15:18, 14:23, 16:24)
Рилски спортист - Спартак Плевен - 85:80 (20:17, 28:30, 21:17, 16:16)

от петък:
Черно море Тича - Шумен - 107:74 (26:23, 27:14, 28:15, 26:22)
почива - Берое

временно класиране:
 1. Балкан              10   9    1   891:706   19 точки
 2. Рилски спортист     10   8    2   896:794   18
 3. Локомотив Пловдив   10   7    3   852:777   17
 4. Черно море Тича     10   7    3   892:822   17
 5. Спартак Плевен      10   6    4   827:796   16 
 6. Ботев 2012 Враца    10   5    5   767:798   15
 7. Миньор 2015         10   5    5   831:873   15
 8. Берое Стара Загора  10   4    6   818:869   14
 9. Академик Бултекс 99 10   3    7   796:835   13
10. Левски              10   1    9   718:866   11
11. Шумен               10   0   10   749:946   10

/АД/

