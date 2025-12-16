Камерният хор „Проф. Георги Димитров“ и Смесеният хор на Националната музикална академия ще изнесат тази вечер концерт в София

Камерният хор „Проф. Георги Димитров“ и Смесеният хор на Националната музикална академия (НМА) „Проф. Панчо Владигеров“ (НМА) ще изнесат съвместен концерт днес, 16 декември, от 18:00 ч. в залата на Академията, съобщиха от екипа на университета.

Съставите ще бъдат дирижирани от студенти и докторанти по специалност „Хорово дирижиране“ от класовете на проф. д-р Теодора Павлович и доц. д-р Георги Еленков.

Програмата на Камерния хор „Проф. Георги Димитров“ включва произведения от Бенджамин Бритън, Вън Цинси, Ко Мацушита, Морис Равел, Мортен Лауридсен, Самюъл Барбър, Франк Бридж и Петър Льондев. Диригенти ще бъдат Елена Христанова, Йоан Хубенов, Мартина Жекова и Чжан Диханг. Клавирният съпровод изпълнява Зорница Гетова.

Смесеният хор на НМА ще изпълни „Глория“ от френския композитор Франсис Пуленк. Солист е сопраното Пламена Гиргинова. Съставът дирижират Джан Ютон, Ли Мингъ, Стефания Русева, Сун Ибин, Сю Менг и Чжан Диханг. Клавирният съпровод изпълнява д-р Благовеста Ангелова.

Концертът е едната от двете традиционни годишни изяви на хоровите състави на НМА.

/КБ