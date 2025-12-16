Общинският съвет в Сопот ще обсъди и гласува освобождаването на заместник-председателя си Осман Узун

Общинският съвет в Сопот ще разгледа предложение за прекратяване предсрочно на пълномощията и освобождаване на заместник-председателя на Съвета Осман Узун. Това е една от точките в дневния ред, публикуван на страницата на Общината.

Ще бъде гласувано и предсрочното му освобождаване като председател на Постоянната комисия „Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество, приватизация и следприватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост“ при Общински съвет – Сопот. Общинските съветници ще разгледат и предложение за освобождаване на председателя на Постоянната комисия "Противодействие на корупцията" Иван Якимджийски.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 г. ще разгледат още общинските съветници на заседанието си. В дневния ред са включени още: одобряване на изменение на Общия устройствен план на Община Сопот, частично за поземлени имоти в Сопот и в село Анево и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и Парцеларен план на земеделски земи за промяна на предназначението, съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

Заседанието на Общинския съвет е насрочено за 14:00 ч. в заседателната зала „Хаджи Гьока Павлов“ в Сопот.