Доналд Тръмп призова за освобождаването на Джими Лай – видна фигура в продемократичното движение в Хонконг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за освобождаването на медийния магнат Джими Лай, който е в затвора от около пет години и е видна фигура в продемократичното движение в Хонконг, предаде ДПА.

След като Лай беше признат вчера за виновен за предполагаеми нарушения на наложения от Пекин закон за националната сигурност в Хонконг, Тръмп каза, че е разговарял с китайския президент Си Цзинпин и го е помолил да обмисли освобождаването на 78-годишния издател.

„Толкова ми е жал“, каза Тръмп пред репортери. „Той е възрастен човек и не е добре. Затова отправих това искане. Ще видим какво ще стане“, добави той.

Лай, основател на продемократичния вестник „Епъл Дейли“, беше признат за виновен в заговор срещу Пекин и властите в Хонконг, като е обвинен, че се е борил за сваляне от власт на Китайската комунистическа партия.

„Епъл Дейли“ беше закрит през 2021 г., след като властите започнаха разследвания по широкообхватния закон за националната сигурност, наложен от Пекин. Законът криминализира действия, които според Пекин представляват подстрекателство, отцепничество и подривна дейност.

Критици определиха процеса като политически мотивиран – твърдение, което Китай отхвърли и осъди чуждестранната намеса.

Присъдата на Лай ще бъде обявена на по-късна дата и го грози доживотен затвор.