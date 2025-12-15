Пет гимнастички участват в лагера „Олимпийски надежди“ и „Проекто-олимпийски отбор“ 2025

Национална спортна база „Раковски“, съвместно със залата на спортен клуб Левски-Триадица, е домакин на подготвителен лагер за състезателките, преминали успешно и трите етапа на селекцията „Олимпийски надежди“ и „Проекто - олимпийски отбор“ за възрастова група 9-12 години - първата крачка към елитното ниво, съобщават от БФХГ.

В лагера участват Ава Маказчиева (СК София спорт 2017, родена 2012 година), Александра Бахчеванска (СК Тракия, 2012), Миа Александрова (СК Левски, 2013), Велияна Николова (СК Илиана, 2015) и Евелина Томчева (СК Елизабет-Ритмика, 2016).

Основни цели са развитие на физическите и специално-подготвителните качества, балетна подготовка и артистична култура, оглед и корекция на съчетанията спрямо правилника, доближаване до модела на работа в националния отбор.

Тренировъчният процес стартира с обща физическа подготовка на стадион „Раковски“, водена от Илиян Костадинов, и продължи с клас по балет, ръководен от балетния педагог на националните отбори Георги Аспарухов. Следобедните занимания включваха специализиран комплекс, воден от Николай Боев, треньор в национален отбор индивидуално. Оглед на новите композиции и индивидуални насоки бяха дадени от Гергана Ботева Тлайс, също треньор в национален отбор индивидуално.

В лагера активно участват и личните треньори на състезателките: Татяна Янева, Силвена Чернева, Ирина Петрова, Силвана Тагарева - ключов фактор за приемственост и синхрон между клубната и националната подготовка.

Целият процес протича под постоянното наблюдение на отговорника на програмите „Олимпийски надежди“ и „Проекто - олимпийски отбор“ - бронзовата олимпийска медалистка от Рио 2016 Любомира Казанова.

Лагерът се реализира с подкрепата на Българска федерация по художествена гимнастика и благодарение на съдействието на спонсори, за които инвестицията в бъдещето на спорта е мисия.