Най-малко четирима са пострадали тази вечер при поредната атака с дронове срещу Запорожие, съобщи областният управител

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Спасителна операция на поразен при руски въздушен удар пазар в Запорожка област, 21 ноември 2025 г. Илюстративна снимка: АП/Катерина Клочко
Запорожие,  
25.11.2025 23:37
 (БТА)
Най-малко четирима души са пострадали тази вечер при поредната атака с дронове по Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в "Телеграм".

Щети са нанесени на 7 жилищни блока, магазин и сграда на предприятие, където е избухнал пожар, написа областният управител.

Всички спешни служби оказват помощ на пострадалите жители.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861/1862 г.

 

