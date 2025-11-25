Украински дронове повредиха жилища и раниха четирима души в руския пристанищен град Новоросийск, казаха местните власти

site.btaУкраински дронове повредиха жилища и раниха четирима души в руския пристанищен град Новоросийск, казаха местните власти
Украински дронове повредиха жилищни сгради в руския черноморски пристанищен град Новоросийск и раниха най-малко четирима души при поредица от атаки в района, предадоха световните агенции, като се позоваха на регионалните власти.
Оперативният щаб в Краснодарска област написа в публикация в „Телеграм“, че на пет многоетажни жилищни сгради и на две частни къщи в различни райони на града са били нанесени щети.
Падащи отломки от дронове са предизвикали пожари на две места, които спасителните служби са овладели.
Четирима души са били ранени.
По-рано отломки от свалени дронове счупиха прозорци и нанесоха щети на сгради в Краснодар. Дронове са нанесли щети на сгради и са ранили един човек и в село южно от Новоросийск.
Междувременно кметът на град Таганрог Светлана Камбулова написа в публикация в „Телеграм“, че един човек е бил убит, а други трима са били ранени в резултат на въздушна атака в града.
/ВА/
