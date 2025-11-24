Украинската делегация за обсъждането на мирния план пътува за Киев, каза Зеленски

Подробно търсене

Елена Инджева
Украинският президент Володимир Зеленски. 15 юни 2024 г. (AP Photo/Laurent Cipriani)
Киев,  
24.11.2025 16:19
 (БТА)

Официалната делегация на Украйна, която беше в Женева за преговори по мирния план, се завръща в Киев, заяви днес президентът Володимир Зеленски, като добави, че следващите стъпки ще бъдат определени скоро, предаде Ройтерс.

 „Очаквам пълния доклад тази вечер за напредъка на преговорите в Женева и основните акценти на нашите партньори“, каза Зеленски. „Въз основа на тези доклади ще определим следващите стъпки и графика. Ще продължим да координираме действията си с Европа и други партньори по целия свят.“

Американските и украинските представители са изготвили „усъвършенствана” рамка за мир и планират да продължат работата по плана за прекратяване на войната през следващите дни.

 

