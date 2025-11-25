Висш представител на Китайската комунистическа партия се срещна с посланика на САЩ в Пекин

Тръмп каза, че е имал "много добър разговор" със Си Цзинпин
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е имал "много добър разговор" с китайския си колега Си Цзинпин, предаде Ройтерс.
Ръководителят на международния отдел на Китайската комунистическа партия Лиу Хайсин се срещна в Пекин с посланика на САЩ в Китай Дейвид Пардю след телефонния разговор между китайския и американския президент вчера, съобщи в изявление отделът, цитиран от Ройтерс.
Лиу Хайсин заяви, че оглавяваният от него отдел желае да насърчава засилване на комуникацията и диалога между политическите партии, мозъчните тръстове, предприятията, младежта и гражданите на двете страни.
/ДИ/
