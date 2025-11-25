Висш представител на Китайската комунистическа партия се срещна с посланика на САЩ в Пекин

Ръководителят на международния отдел на Китайската комунистическа партия Лиу Хайсин се срещна в Пекин с посланика на САЩ в Китай Дейвид Пардю след телефонния разговор между китайския и американския президент вчера, съобщи в изявление отделът, цитиран от Ройтерс.

Лиу Хайсин заяви, че оглавяваният от него отдел желае да насърчава засилване на комуникацията и диалога между политическите партии, мозъчните тръстове, предприятията, младежта и гражданите на двете страни.