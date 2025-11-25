Подробно търсене

Висш представител на Китайската комунистическа партия се срещна с посланика на САЩ в Пекин

Николай Джамбазов
Висш представител на Китайската комунистическа партия се срещна с посланика на САЩ в Пекин
Висш представител на Китайската комунистическа партия се срещна с посланика на САЩ в Пекин
Посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пардю. Снимка: AP/Brynn Anderson
Пекин,  
25.11.2025 09:26
 (БТА)

Ръководителят на международния отдел на Китайската комунистическа партия Лиу Хайсин се срещна в Пекин с посланика на САЩ в Китай Дейвид Пардю след телефонния разговор между китайския и американския президент вчера, съобщи в изявление отделът, цитиран от Ройтерс.

Лиу Хайсин заяви, че оглавяваният от него отдел желае да насърчава засилване на комуникацията и диалога между политическите партии, мозъчните тръстове, предприятията, младежта и гражданите на двете страни.

/ДИ/

Свързани новини

24.11.2025 17:46

Китайският президент Си Цзинпин имаше телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп

Китайският президент Си Цзинпин имаше телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи агенция Синхуа. Си посочи пред Тръмп, че двете страни трябва да запазят "устрема в отношенията им" след срещата им миналия месец в Южна Корея, и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:39 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация