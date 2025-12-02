Подробно търсене

Коментарите на Путин показват, че Русия заплашва свободното корабоплаване на Украйна, съобщи украинският външен министър

Елена Инджева
Украинският външен министър Андрий Сибиха. 12 ноември 2025 г. (Nick Iwanyshyn /The Canadian Press via AP)
Киев,  
02.12.2025 19:06
 (БТА)

Външният министър на Украйна заяви днес, че последните коментари на руския президент Владимир Путин показват, че Русия заплашва свободното корабоплаване в Черно море и не е готова да сложи край на войната си срещу Украйна, предаде Ройтерс.

„За втори пореден ден Путин прави изявления, които показват, че той не планира да сложи край на войната“, написа Андрий Сибига в платформата “Екс”.

„Вчера той заяви, че е готов да воюва през зимата. Днес заплашва морските пристанища и свободното корабоплаване.“, каза още Сибига.

"Нямаме намерение да влизаме във война с Европа, но ако Европа я иска и я започне, сме готови сега", каза Путин по- рано пред репортери преди предстоящата му среща в Москва с американския пратеник Стив Уиткоф.

/ГГ/

