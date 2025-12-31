Подробно търсене
Владимир Арангелов
Финландия подозира, че кораб е повредил подводен кабел, заяви президентът Стуб
Кораб на финландската брегова охрана съпровожда задържания петролен танкер „Ийгъл Ес“ край брега на Финландия, 26 декември 2024 година. Снимка: Rajavartiosto чрез AP
Хелзинки,  
31.12.2025 16:19
 (БТА)

Финландската полиция обяви днес, че е задържала кораб, за който се смята, че е повредил подводен комуникационен кабел, който свързва Хелзинки с естонската столица Талин, в район, който през последните години бе засегнат от предполагаеми случаи на саботаж, предаде Ройтерс.

„Финландските власти установиха контрол над плавателния съд като част от съвместна операция“, заяви полицията, въпреки че оказа да обяви името на кораба или неговата националност или да даде повече подробности за екипажа.

С Балтийско море граничат осем страни от НАТО, както и Русия. След поредица от прекъсвания на подводни електрически кабели, телекомуникационни кабели и газопроводи от началото на руското нашествие в Украйна през 2022 г. те са в състояние на повишена готовност.

НАТО укрепи присъствието си в Балтийско море с фрегати, самолети и морски дронове.

Плавателният съд, заподозрян, че е причинил обявените днес щети, е влачил котвата си по морското дъно и му е било наредено да се отклони към териториалните води на Финландия, каза финландската служба за гранична охрана.

Президентът Александър Стуб каза, че следи ситуацията. „Финландия е готова за различни предизвикателства в сферата на сигурността и им отговаряме, когато е необходимо“, написа той в „Екс“.

През декември 2024 г. Финландия взе на абордаж свързания с Русия петролен танкер „Ийгъл Ес“ (Eagle S), който според следователите нанесъл щети на подводен електрически кабел и няколко телекомуникационни кабела в Балтийско море, като влачил котвата си, припомня Ройтерс.

Финландски съд през октомври прекрати делото срещу капитана на „Ийгъл Ес“ и другите членове на екипажа и постанови, че прокуратурата не е успяла да докаже умишленост на действията им.

Президентът на Естония Алар Карис изрази в "Екс" опасения относно информацията за нанесените щети на подводния кабел и изрази надежда да не става въпрос за умишлен акт, но подчерта, че „разследването ще изясни“ този въпрос.

