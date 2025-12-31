„Порше“ изтегля над 173 000 автомобила в САЩ заради проблем с камерата за задно виждане

Германският автомобилен производител „Порше“ (Porsche) ще изтегли от пазара 173 538 автомобила в Съединените щати поради проблем, при който изображението от камерата за задно виждане може да не се показва, когато автомобилът е в режим на заден ход. Това съобщи днес Националната администрация за безопасност на движението по магистралите на САЩ (NHTSA), цитирана от Ройтерс.

Регулаторният орган посочва, че засегнатите превозни средства не отговарят на изискванията на федералния стандарт за безопасност на моторните превозни средства, свързан с видимостта назад.

Настоящото изтегляне от пазара засяга определени модели „Кайен“ (Cayenne) и „Кайен И-Хайбрид“ (Cayenne E-Hybrid) от моделните години 2019–2025, „911“ и „Тайкан“ (Taycan) от 2020–2025 г., както и „Панамера“ (Panamera) от 2024–2025 г. и „Панамера И-Хайбрид“ (Panamera E-Hybrid) от 2025 г.

Дилърите ще извършат безплатна актуализация на софтуера за подпомагане на водача, уточняват от администрацията.

По данни на регулатора това е едно от най-големите единични изтегляния от пазара, извършени от „Порше Карс Норт Америка“ (Porsche Cars North America) през последните години. През 2022 г. компанията изтегли 222 858 автомобила в САЩ заради липсващи капаци на винтовете за регулиране на фаровете.

По-рано тази година органът съобщи и за изтегляния на автомобили на „Хюндай Мотор Америка“ (Hyundai Motor America), „Форд Мотор“ (Ford Motor), „Тойота Мотор“ (Toyota Motor) и „Крайслер“ (Chrysler) поради сходни проблеми с камерите за задно виждане, които могат да не показват изображение и да увеличат риска от пътнотранспортни произшествия.