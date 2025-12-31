Частично повторно гласуване на изборите за президент на босненската Република Сръбска ще се състои на 8 февруари

Повторно гласуване в някои избирателни секции в Република Сръбска в рамките на Босна и Херцеговина ще се състои на 8 февруари 2026 г., реши днес Централната избирателна комисия, съобщи изданието "Сараево таймс".

Гласуването ще бъде повторено в 136 избирателни секции в 17 града, след като комисията анулира резултатите от вота на предсрочните президентския избори на 23 ноември, позовавайки се на множество нередности, включително фалшифицирани подписи на избиратели и бюлетини, пуснати от лица без право на глас.

Предсрочните президентски избори в Република Сръбска се състояха на 23 ноември. Те бяха насрочени, след като мандатът на бившия президент Милорад Додик беше прекратен след окончателно съдебно решение, което го осъди на една година затвор и шест години забрана за политическа дейност заради неспазване на решенията на Върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина. Додик замени присъдата затвор с парична глоба, както допуска босненското законодателство.

При преброени 100 процента от гласовете победител на изборите излезе кандидатът на управляващия Съюз на независимите социалдемократи (СНДС) Синиша Каран с 50,39 от гласовете, или 222 182 гласа. На второ място остана кандидатът, подкрепен от основната опозиционна Сръбска демократическа партия (СДС), Бранко Блануша, който получи 48,22 процента, или 212 605 гласа.

Хърватската агенция ХИНА отбелязва, че повторното гласуване се очаква да реши дали новоизбраният президент на съставната част ще бъде подкрепеният от управляващата коалиция Синиша Каран или кандидатът на обединената опозиция Бранко Блануша, тъй като резултатите преди анулирането показаха, че Каран води с около 2 процента или малко над 9500 гласа.