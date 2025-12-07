Подробно търсене

Джорджа Мелони обеща в телефонен разговор с Володимир Зеленски да изпрати хуманитарна помощ на Украйна

Николай Велев
Италианската министър-председателка Джорджа Мелони разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски на среща в Рим,13 май 2023 г. Снимка: АП/Alessandra Tarantino
Рим/Киев ,  
07.12.2025 22:31
 (БТА)

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски преди планираните му визити в Лондон, Брюксел и Рим за консултации по мирния процес, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на нейната канцелария.

По думите на специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна - Кийт Келог, споразумението за прекратяване на войната е "много близо" и зависи от решаването на два основни въпроса. Кремъл обаче посочи, че някои от предложенията на САЩ се нуждаят от радикални промени.

Мелони потвърди солидарността на Италия след руските удари по граждански цели, които италианската лидерка определи като безразборни. Тя заяви, че спешно ще изпрати подкрепа за енергийната инфраструктура и населението на Украйна.

През следващите седмици в Украйна ще бъдат изпратени генератори, предоставени от италиански компании, пише в изявлението на канцеларията на Мелони. Министър-председателката също така потвърди подкрепата си за продължаващите преговори и усилията на САЩ за постигане на "справедлив и траен мир". Мелони приветства готовността на Киев да се ангажира добросъвестно с мирния процес и призова Москва също да демонстрира такава откритост.

Очаква се през следващите дни Зеленски да се срещне с европейски лидери във връзка с консултациите за прекратяване на продължаващата близо четири години война.

/НВ/

