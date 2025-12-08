Япония оспори позицията на Китай във връзка с инцидента от този уикенд с изтребители край японския остров Окинава

Япония оспори описанието на Китай за инцидента през уикенда, в който бяха замесени китайски бойни самолети и японски изтребители, като заяви, че японските сили за самоотбрана не са прекъснали учение на китайския флот, предаде Ройтерс.

Вчера Япония заяви, че китайски бойни самолети на два пъти са насочили радарните си системи за управление на огъня към самолет на военновъздушните сили на Япония близо до водите край японския остров Окинава. Пекин оспори тези твърдения и заяви, че те "не съответстват на фактите".

"Твърдението на китайската страна, че самолет на японските сили за самоотбрана е попречил сериозно на безопасното летене на китайски самолет, е неоснователно", заяви днес говорителят на японското правителство Минору Кихара.

Вчера по повод напрежението между нейната страна и Китай японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че Япония трябва да подходи със спокойствие и решителност. "Трябва да подходим към развоя на събитията спокойно и решително. Изключително жалко е, че се случи подобен инцидент", отбеляза Такаичи.