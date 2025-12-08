Подробно търсене

Япония оспори позицията на Китай във връзка с инцидента от този уикенд с изтребители край японския остров Окинава

Симеон Томов
Япония оспори позицията на Китай във връзка с инцидента от този уикенд с изтребители край японския остров Окинава
Япония оспори позицията на Китай във връзка с инцидента от този уикенд с изтребители край японския остров Окинава
Говорителят на японското правителство Минору Кихара. Снимка: АП/ Eugene Hoshiko
Токио ,  
08.12.2025 04:01
 (БТА)

Япония оспори описанието на Китай за инцидента през уикенда, в който бяха замесени китайски бойни самолети и японски изтребители, като заяви, че японските сили за самоотбрана не са прекъснали учение на китайския флот, предаде Ройтерс. 

Вчера Япония заяви, че китайски бойни самолети на два пъти са насочили радарните си системи за управление на огъня към самолет на военновъздушните сили на Япония близо до водите край японския остров Окинава. Пекин оспори тези твърдения и заяви, че те "не съответстват на фактите". 

"Твърдението на китайската страна, че самолет на японските сили за самоотбрана е попречил сериозно на безопасното летене на китайски самолет, е неоснователно", заяви днес говорителят на японското правителство Минору Кихара. 

Вчера по повод напрежението между нейната страна и Китай японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че Япония трябва да подходи със спокойствие и решителност. "Трябва да подходим към развоя на събитията спокойно и решително. Изключително жалко е, че се случи подобен инцидент", отбеляза Такаичи. 

 

 

 

 

/СТ/

Свързани новини

05.12.2025 16:26

АФП: Основни точки на новата стратегия за американската сигурност, представени по региони и основни фрази по ключови теми

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп публикува днес документ, който предефинира Стратегията за национална сигурност на страната, така че тя да бъде в духа на философията на американския президент да поставя Америка на първо място. Франс
05.12.2025 14:59

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предефинира стратегията на неговата страна за националната сигурност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предефинира стратегията на неговата страна за националната сигурност. Днес Белият дом разпространи документ, съдържащ 33 страници, озаглавен „Стратегия за националната сигурност“, но в него се говори и за стратегия за
05.12.2025 13:55

Вашингтон отправи днес предупреждение за риск от заличаване на цивилизацията в Европа

Вашингтон отправи днес предупреждение относно риска от "цивилизационно заличаване в Европа" и заяви, че ако настоящите тенденции продължат, то европейският континент ще бъде неразпознаваем след 20 години и дори по-рано. Това предупреждение Белият
05.12.2025 11:07

Австралийският министър на отбраната ще посети Япония на фона на засилване на „стратегическото сътрудничество“

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлс ще пътува утре до Япония, за да се срещне с японския си колега Шинджиро Коидзуми, с когото ще обсъдят задълбочаването на отбранителното сътрудничество, съобщи днес канцеларията на Марлс, цитиран от Ройтерс.
04.12.2025 07:24

Бившият японски министър-председател Асо омаловажи конфликта с Китай заради изявлението на сегашната премиерка Такаичи за Тайван

Бившият премиер на Япония и заместник-председател на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) Таро Асо омаловажи дипломатическия конфликт между Япония и Китай, предизвикан от изявленията на премиерката Санае Такаичи относно Тайван, предаде Киодо.
03.12.2025 17:19

Китай съобщи за „широк консенсус“ с Русия по темите за Украйна и Япония

Китай и Русия постигнаха „широк консенсус“ по редица ключови въпроси по време на визитата на китайския външен министър Ван И в Москва тази седмица, каза китайското министерство на външните работи в изявлението, цитирано от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:40 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация