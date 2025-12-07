Подробно търсене
Иво Тасев
Пекин нарече твърденията на Япония за действията на китайски самолет "несъответстващи на фактите"
Илюстративна снимка: китайски изтребител Джей-15. Снимка: Синхуа чрез АП/An Ni
Пекин/Токио,  
07.12.2025 08:31
 (БТА)

Говорител на китайския военноморски флот заяви днес, че самолет на японските сили за самоотбрана многократно е приближил и обезпокоил китайския флот по време на учение, а твърденията на Токио "не съответстват на фактите", предаде Ройтерс.

По-рано днес министърът на отбраната на Япония Шинджиро Коидзуми каза, че китайски военен самолет е насочил радара си два пъти към японски изтребител във водите край японския остров Окинава.

По думите на Коидзуми китайски изтребител Джей-15 (J-15), излетял от самолетоносача "Ляонин“, е насочил вчера радара си към японски самолет Ф-15 два пъти - веднъж в 16:32 ч. местно време и (23:32 ч. бълг. вр.) и отново в 18:37 ч. (01:37 ч. бълг. вр.), обяви Коидзуми.

Япония днес се споразумя с Австралия за укрепване на връзките в сферата на сигурността, за да бъде възпрян Китай.

"Събитията от вчера са обезпокоителни. Австралия също е била обект на подобни действия" от страна на Китай, каза Марлс на Коидзуми в началото на разговорите, чиито първи минути бяха открити за медиите.

/ИТ/

Свързани новини

05.12.2025 18:37

Тайван и Япония изразиха безпокойство относно военната активност на Китай в региона

Тайван и Япония изразиха безпокойство относно военните дейности на Китай в региона, след като вчера бе съобщено, че Пекин разполага голям брой кораби във водите на Източна Азия в най-голямата демонстрация на морска сила досега, предаде Ройтерс.
04.12.2025 07:24

Бившият японски министър-председател Асо омаловажи конфликта с Китай заради изявлението на сегашната премиерка Такаичи за Тайван

Бившият премиер на Япония и заместник-председател на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) Таро Асо омаловажи дипломатическия конфликт между Япония и Китай, предизвикан от изявленията на премиерката Санае Такаичи относно Тайван, предаде Киодо.
02.12.2025 04:41

Китай и Япония дадоха противоречиви обяснения за конфронтация между техни кораби около островите Сенкаку

Китай и Япония изказаха противоречиви версии за конфронтация, в която са участвали техните кораби на бреговата охрана и японски риболовен кораб около спорните острови Сенкаку рано тази сутрин, предаде Ройтерс.

