Пекин нарече твърденията на Япония за действията на китайски самолет "несъответстващи на фактите"

Говорител на китайския военноморски флот заяви днес, че самолет на японските сили за самоотбрана многократно е приближил и обезпокоил китайския флот по време на учение, а твърденията на Токио "не съответстват на фактите", предаде Ройтерс.

По-рано днес министърът на отбраната на Япония Шинджиро Коидзуми каза, че китайски военен самолет е насочил радара си два пъти към японски изтребител във водите край японския остров Окинава.

По думите на Коидзуми китайски изтребител Джей-15 (J-15), излетял от самолетоносача "Ляонин“, е насочил вчера радара си към японски самолет Ф-15 два пъти - веднъж в 16:32 ч. местно време и (23:32 ч. бълг. вр.) и отново в 18:37 ч. (01:37 ч. бълг. вр.), обяви Коидзуми.

Япония днес се споразумя с Австралия за укрепване на връзките в сферата на сигурността, за да бъде възпрян Китай.

"Събитията от вчера са обезпокоителни. Австралия също е била обект на подобни действия" от страна на Китай, каза Марлс на Коидзуми в началото на разговорите, чиито първи минути бяха открити за медиите.