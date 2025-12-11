Американски бомбардировачи се присъединиха към японски самолети в демонстрация на сила след китайско-руските учения, съобщи Токио

Подробно търсене

Денис Киров
Бомбардировач Б-52 на американските военновъздушни сили лети по време на Международното изложение за аерокосмическа и отбранителна техника в Сеул 2023 във военновъздушната база в Сеул, Южна Корея, на 17 октомври 2023 г. / Снимка: Kim In-chul/Yonhap via AP
Токио,  
11.12.2025 09:25
 (БТА)

Американски бомбардировачи, които имат гнезда за ядрени оръжия, прелетяха над Японско море заедно с японски изтребители, обяви Токио, предаде Ройтерс, отбелязвайки, че това е демонстрация на сила на фона на китайско-руските учения в региона.

"Япония и САЩ потвърдиха решимостта си да предотвратят всеки едностранен опит за промяна на статуквото със сила и заявиха готовността на Силите за самоотбрана (на Япония) и американските войски“, посочва японското Министерство на отбраната в прессъобщение днес.

Прелитането на два американски стратегически бомбардировача Б-52 заедно с три японски стелта Ф-35 и три Ф-15 е първата подобна демонстрация на американско военно присъствие, откакто Китай започна своите учения в региона миналата седмица.

Тя идва след съвместен полет на китайски и руски стратегически бомбардировачи над Източнокитайско море и западната част на Тихия океан във вторник, както и отделни учения с китайски самолетоносач, при които Япония беше принудена да вдигне по тревога свои изтребители. Към тях според Токио са били насочени радари на китайски бойни самолети, поясни Ройтерс.

Пекин отрече обвиненията на Токио, заявявайки, че японски изтребители, летели близо до самолетоносача, са застрашили неговите въздушни операции южно от Япония.

Случаят предизвика критики от страна на САЩ, които заявиха, че инцидентът "не допринася за регионалния мир и стабилност“, и потвърди, че алиансът със Япония остава "непоколебим“.

Както Япония, така и Южна Корея приемат американски войски на своя територия, като в Япония се наблюдава най-голямото струпване на американска военна сила извън САЩ, включително ударна група със самолетоносач и експедиционен корпус на морската пехота.

Южнокорейските военни обявиха, че също са вдигнали изтребители, след като китайски и руски самолети навлязоха в южнокорейската зона на ПВО за идентификация, която се простира отвъд въздушното пространство на страната и служи за ранно предупреждение.

/ИТ/

