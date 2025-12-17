Подробно търсене

Япония "винаги е отворена за диалог" с Китай, увери японската министър-председателка

Алексей Маргоевски
Японската министър-председателка Сане Такаичи. Снимка: Киодо чрез АП
Токио,  
17.12.2025 12:04
 (БТА)

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви днес, че Япония "винаги е отворена" за диалог с Китай, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че тя е казала това в обстановка на силно напрежение между двете страни заради нейни коментари по отношение на Тайван миналия месец.

"Китай е важен съсед за Япония и ние трябва да изградим конструктивни и стабилни отношения", заяви Такаичи на пресконференция.

"Япония винаги е отворена за диалог с Китай. Ние не затваряме вратата", добави тя.

Отношенията между двете най-големи икономики в Азия се влошиха рязко, след като новата консервативна японска министър-председателка намекна миналия месец, че Токио може да се намеси военно в случай на атака срещу Тайван, посочва АФП.

Това изявление предизвика гнева на Пекин, който претендира, че островът е неразделна част от неговата територия и не изключва да го превземе със сила.

Китай посъветва своите граждани да не пътуват до Япония, което доведе до драстичен спад в туристическия поток към архипелага през ноември, сочат публикувани днес данни.

Китайски военни самолети наскоро насочиха радарите си към японски изтребители, което накара Токио да извика за обяснения китайския посланик.

/НС/

Свързани новини

16.12.2025 14:25

Хиляди хора се стичат в зоопарк в Токио, за да се сбогуват с пандите близнаци преди връщането им в Китай

Хиляди хора се стичат в зоопарка "Уено" в Токио, за да видят за последен път популярните панди близнаци, които ще се завърнат в родината на тези животни Китай следващия месец, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
15.12.2025 09:14

Китай въведе санкции срещу бивш ръководител на японските въоръжени сили

Китай обяви днес, че е въвел санкции срещу Шигеру Ивасаки - бивш началник на Общото командване на японските сили за самоотбрана, който е политически съветник на тайванското ръководство, предаде японската новинарска агенция Киодо.Информацията се появи на фона на напрежението между Китай и Япония заради изказвания на японската премиерка Санае Такаичи по отношение на Тайван.
12.12.2025 11:02

Пекин не насърчава мира в Азия, смятат Токио и Вашингтон

Министрите на отбраната на Япония и САЩ изразиха становище в телефонен разговор, че "ситуацията със сигурността в Азия става все по-тревожна", като уточниха, че "Пекин не насърчава мира", съобщи японското Министерство на отбраната, цитирано от
11.12.2025 09:25

Американски бомбардировачи се присъединиха към японски самолети в демонстрация на сила след китайско-руските учения, съобщи Токио

Американски бомбардировачи, които имат гнезда за ядрени оръжия, прелетяха над Японско море заедно с японски изтребители вчера, обяви Токио, предаде Ройтерс, отбелязвайки, че това е демонстрация на сила на фона на китайско-руските учения в региона.
08.12.2025 04:01

Япония оспори позицията на Китай във връзка с инцидента от този уикенд с изтребители край японския остров Окинава

Япония оспори описанието на Китай за инцидента през уикенда, в който бяха замесени китайски бойни самолети и японски изтребители, като заяви, че японските сили за самоотбрана не са прекъснали учение на китайския флот, предаде Ройтерс.
07.12.2025 08:31

Пекин нарече твърденията на Япония за действията на китайски самолет "несъответстващи на фактите"

Говорител на китайския военноморски флот заяви днес, че самолет на японските сили за самоотбрана многократно е приближил и обезпокоил китайския флот по време на учение, а твърденията на Токио "не съответстват на фактите", предаде Ройтерс.
05.12.2025 18:37

Тайван и Япония изразиха безпокойство относно военната активност на Китай в региона

Тайван и Япония изразиха безпокойство относно военните дейности на Китай в региона, след като вчера бе съобщено, че Пекин разполага голям брой кораби във водите на Източна Азия в най-голямата демонстрация на морска сила досега, предаде Ройтерс.
04.12.2025 07:24

Бившият японски министър-председател Асо омаловажи конфликта с Китай заради изявлението на сегашната премиерка Такаичи за Тайван

Бившият премиер на Япония и заместник-председател на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) Таро Асо омаловажи дипломатическия конфликт между Япония и Китай, предизвикан от изявленията на премиерката Санае Такаичи относно Тайван, предаде Киодо.
03.12.2025 17:19

Китай съобщи за „широк консенсус“ с Русия по темите за Украйна и Япония

Китай и Русия постигнаха „широк консенсус“ по редица ключови въпроси по време на визитата на китайския външен министър Ван И в Москва тази седмица, каза китайското министерство на външните работи в изявлението, цитирано от Ройтерс.
02.12.2025 04:41

Китай и Япония дадоха противоречиви обяснения за конфронтация между техни кораби около островите Сенкаку

Китай и Япония изказаха противоречиви версии за конфронтация, в която са участвали техните кораби на бреговата охрана и японски риболовен кораб около спорните острови Сенкаку рано тази сутрин, предаде Ройтерс.

Към 12:25 на 17.12.2025 Новините от днес

