Япония "винаги е отворена за диалог" с Китай, увери японската министър-председателка

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви днес, че Япония "винаги е отворена" за диалог с Китай, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че тя е казала това в обстановка на силно напрежение между двете страни заради нейни коментари по отношение на Тайван миналия месец.

"Китай е важен съсед за Япония и ние трябва да изградим конструктивни и стабилни отношения", заяви Такаичи на пресконференция.

"Япония винаги е отворена за диалог с Китай. Ние не затваряме вратата", добави тя.

Отношенията между двете най-големи икономики в Азия се влошиха рязко, след като новата консервативна японска министър-председателка намекна миналия месец, че Токио може да се намеси военно в случай на атака срещу Тайван, посочва АФП.

Това изявление предизвика гнева на Пекин, който претендира, че островът е неразделна част от неговата територия и не изключва да го превземе със сила.

Китай посъветва своите граждани да не пътуват до Япония, което доведе до драстичен спад в туристическия поток към архипелага през ноември, сочат публикувани днес данни.

Китайски военни самолети наскоро насочиха радарите си към японски изтребители, което накара Токио да извика за обяснения китайския посланик.