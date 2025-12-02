Китай и Япония дадоха противоречиви обяснения за конфронтация между техни кораби около островите Сенкаку

Китай и Япония изказаха противоречиви версии за конфронтация, в която са участвали техните кораби на бреговата охрана и японски риболовен кораб около спорните острови Сенкаку рано тази сутрин, предаде Ройтерс.

Китайската брегова охрана посочи в изявление, че японският риболовен кораб е навлязъл незаконно във водите на островите Сенкаку, които Пекин нарича острови Дяоюй, преди да бъде изгонен. В изявлението също се твърди, че островите са китайска територия.

Бреговата охрана на Япония обаче заяви, че е засякла и изгонила два кораба на китайската брегова охрана, когато те са се приближили до риболовния кораб в ранните часове на днешния ден.

Дипломатическите отношения между Китай и Япония се обтегнаха, след като японската министър-председателка Санае Такаичи заяви пред парламента на 7 ноември, че хипотетична китайска атака срещу Тайван би могла да предизвика военна реакция от страна на Токио, посочва Ройтерс.