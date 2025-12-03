Издание, посветено на защитата от дискриминация в България, в Европа и в света, ще бъде представено днес в книжарницата на НБУ

Изданието „Защита от дискриминация в България, в Европа и в света: Сборник доклади от международна научна конференция, 19-20 април 2024 г.“ със съставител и научен редактор Ивайло Стайков ще се състои днес от 14 часа в книжарницата на Нов български университет в София, съобщават от висшето училище.

Събитието е с водещ гл. ас. д-р Владимир Маринов и модератори почетен проф. Екатерина Михайлова и доц. Ивайло Стайков, д.ю.н.

Това е трети сборник с доклади от ежегодните международни и национални научни конференции, организирани от департамент „Право“ на Нов български университет. Всяко издание събира задълбочени изследвания и анализи от водещи учени, практици и млади изследователи, обедини около актуални теми, които отразяват динамиката и предизвикателствата на съвременното правно пространство, допълват от НБУ.

Целта на поредицата е да разшири научния дебат и да стимулира развитието в областта на правото, като насърчи обмена на идеи и знания по широк кръг от теоретични и практически въпроси.

Сборникът с доклади от международната научна конференция е съществен научен принос на авторите на отделните публикации в особено актуалната не само в България, а и в Европа и в света тема за защитата от дискриминация във всички области на социалната действителност, отбелязват от НБУ.

/ТС