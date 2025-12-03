Българската търговско-промишлена палата ще отбележи своята 130-а годишнина с тържествено събитие в София

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) ще отбележи своята 130-а годишнина с тържествено събитие, което ще започне в 19:00 ч. в зала "Роял" на хотел "София Балкан Палас", съобщиха от БТПП. Ще бъдат наградени компании, организации и лица, допринесли за развитието на Палатата и бизнеса у нас през годините.

Българската търговско-промишлена палата - правоприемник на Софийската търговско-индустриална камара, е една от най-старите стопански институции в България и на Балканския полуостров, напомнят от Палатата.

Началото е поставено през 1895 г. с основаването на първите четири камари в страната – в Русе, София, Пловдив и Варна, към които по-късно се присъединява и Бургас. Първи председател на Палатата е видният предприемач от епохата на Възраждането Иван Грозев. През 2019 г. БТПП придобива и превръща в музей родната му къща в град Карлово, а през 2020 г. в партньорство с БНТ създава документалния филм "Патриарха на градежа", който представя приноса на Грозев за превръщането на Следосвобожденска България в модерна държава със собствено стопанско развитие.

Дейността на БТПП през годините е пряко свързана с икономическото и обществено развитие на страната, с неизменен стремеж към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред деловите средите, изтъкват от БТПП. За издигането престижа на Палатата са работили редица родолюбиви българи и със силната обществена подкрепа превръщат Палатата в обединителен символ на предприемачеството.

Днес БТПП предоставя широк спектър от услуги – от търговски регистър и консултации до организиране на събития и подкрепа за намиране на бизнес партньори, като също така работи активно за поддържане и подобряване на международния престиж на България.

Палатата е с доказан авторитет в международен план и чрез изградената си структура и международни партньорства съдейства на българския бизнес да е по-ефективен и да може да реагира адекватно на пазарната динамика и на променящите се условия на световния и на единния европейски пазар. БТПП е съставна част на международната мрежа на търговско промишлените палати в света и е член на Международната търговска камара – Париж (МТК-Париж) и Федерацията на Световните търговски палати. БТПП членува и в много други организации като Асоциацията на европейските търговски палати (Европалати), Европейски икономически и социален комитет, Бизнес съвет на Черноморското икономическо сътрудничество, Международна организация на работодателите, Асоциация на световните търговски центрове, Международна търговска палата “Пътят на коприната” и инициативата "Три морета". По инициатива на БТПП през 1994 г. е основана Асоциацията на Балканските палати с основна задача да съдейства за развитието на бизнес отношенията между фирмите от региона и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите чрез конкретни предложения към правителствата.

За да защитава интересите на своите членове, БТПП участва в множество съвети, комитети, парламентарни групи към Народното събрание, работни групи към министерства и други структури на регионално и национално ниво, където представя позиции, становища и предложения във връзка с държавни стратегии, планове, закони и други нормативни актове.

Всички инициативи и събития на БТПП през отминаващата година преминаха под знака на 130-годишнината от основаването й. Този юбилей стана повод Палатата многократно да обръща поглед към своите корени, да проследява етапите на институционалното си развитие, неизменно следвало сеизмограмата на националната ни съдба, отбелязват от БТПП.

И през настоящата юбилейна година Палатата продължава да работи за своята мисия на сдружение "за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на България", посочват още от БТПП.