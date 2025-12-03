Подробно търсене

Мобилен пункт за приемане на опасни битови отпадъци от домакинствата ще бъде поставен в Летница

Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова
Снимка: Красимир Николов/БТА (архив)
Летница,  
03.12.2025 07:27
 (БТА)

Мобилен пункт за приемане на опасни битови отпадъци от домакинствата ще бъде поставен в Летница, съобщават от общинската администрация. Съоръжението е на Общинското предприятие „БКС – Левски” – град Левски и ще бъде разположено на централния площад в града от 10:00 до 12:00 ч. днес.

Ще се събират лаково-бояджийски материали и покрития, домакински препарати и химикали, фармацевтични продукти, живак и живакосъдържащи отпадъци, замърсени дървесни материали, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и др. Не може да се предават газове, взривни, радиоактивни и инфекциозни материали.

От Община Летница напомнят, че изхвърлянето на опасни отпадъци в контейнерите за смесен битов боклук е забранено, и призовават гражданите да се възползват от предоставената днес възможност.

През април в Тетевен беше поставен мобилен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата, а утре кампания ще има и в село Гърмен.

 

/НН/

