Мобилен пункт за приемане на опасни битови отпадъци от домакинствата ще бъде поставен в Летница, съобщават от общинската администрация. Съоръжението е на Общинското предприятие „БКС – Левски” – град Левски и ще бъде разположено на централния площад в града от 10:00 до 12:00 ч. днес.

Ще се събират лаково-бояджийски материали и покрития, домакински препарати и химикали, фармацевтични продукти, живак и живакосъдържащи отпадъци, замърсени дървесни материали, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и др. Не може да се предават газове, взривни, радиоактивни и инфекциозни материали.

От Община Летница напомнят, че изхвърлянето на опасни отпадъци в контейнерите за смесен битов боклук е забранено, и призовават гражданите да се възползват от предоставената днес възможност.

През април в Тетевен беше поставен мобилен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата, а утре кампания ще има и в село Гърмен.