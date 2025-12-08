Консервативният американски телевизионен водещ Тъкър Карлсън съобщи, че ще си купи имот в Катар

Консервативният американски водещ Тъкър Карлсън съобщи, че се подготвя да си купи имот в Катар, въпреки че отрича да е получил пари от богатото емиратство в Залива, както твърдят някои от критиците му, предаде Франс прес.

„Бях критикуван, че съм използван от Катар. Никога не съм получил нищо от Вашата страна и нямам намерение да го правя. Въпреки това утре отивам да купя имот в Катар“, заяви бившият водещ на новините по „Фокс Нюз“ в интервю с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.

„Правя това, защото обичам града. Смятам, че е красив, но също така потвърждавам, че съм американец - свободен човек и ще бъда, където поискам“, добави Карлсън.

Много хора „полагат големи усилия, за да саботират приятелството между Катар и САЩ и се опитват да демонизират всеки, който идва в тази страна“, каза от своя страна катарският премиер.

В Катар се намира най-голямата американска военновъздушна база в Близкия изток, в която е разположено американското военно командване за региона.