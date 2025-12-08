Стихосбирката „Попътни песни“ на таврийския българин Владимир Калоянов ще бъде представена днес в София

Стихосбирка „Попътни песни“ на таврийския българин, историк и поет Владимир Калоянов ще бъде представена днес, 8 декември, в София. Това съобщи във Фейсбук председателят на Културно-просветното дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи „Родолюбец“ Галин Георгиев.

Събитието ще се състои от 18:30 ч. в Нова конферентна зала (Огледалната зала) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Северно крило на Ректората, етаж 2.

По думи на организаторите стихосбирката представя поетичния свят на Владимир Калоянов, вдъхновен от таврийската степ, образите от детството, народните песни и съдбата на приазовските българи.

Презентацията на изданието ще бъде направена от поета Димитър Христов, дългогодишен приятел на българите в Украйна, пише в поканата.

От дружество „Родолюбец“ канят всички желаещи да посетят литературната вечер.

Дружеството за приятелство и културни връзки с бесарабските и таврийските българи „Родолюбец“ е основано в началото на 1990 г. „Дружество „Родолюбец“ пое отговорността и огромната задача да запознае българите в България със съществуването на наши сънародници в Молдова, Украйна и други държави“, се посочва на официалния сайт на организацията.

През 1998 г. Дружеството възстанови традицията за отбелязване на Деня на бесарабските българи.