Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на дискусия в София "България и новият европейски бюджет 2028-2034: цели и възможности“

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на публичната дискусия "България и новият европейски бюджет 2028-2034: цели и възможности“ от 10:00 часа в Гранд хотел София, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Организатори са Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.

Дискусията е посветена на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г., който ще очертае посоката на развитие на Съюза през следващото десетилетие, информираха евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, които са организатори на форума. Участниците ще обсъдят предстоящите промени, стратегическите приоритети и позицията на България при оформянето на новата бюджетна политика.

Форумът ще събере представители на европейските институции, изпълнителната и законодателната власт, местното самоуправление, академичните среди и експертната общност.

Освен Йотова, в откриването на събитието ще участва вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров. В дискусията се предвижда да се включат заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, кметът на Гоце Делчев и член на българската делегация в Комитета на регионите Владимир Москов, представители на администрацията на Министерския съвети на Министерството на финансите, отговарящи за европейското програмиране. Ще присъстват участници от средите на академичната общност, посочват организаторите.