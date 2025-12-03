Подробно търсене

Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
03.12.2025 08:00
Потушени са 44 пожара в страната за изминалото денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 72 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 10 пожара, от които седем в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 34 пожара.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции. От тях една е била при катастрофа, а 20 - при оказване на техническа помощ.

Шест лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

