Парламентът да обсъди проект на решение за оттегляне на проектобюджетите за 2026 г., предвижда проектопрограмата на депутатите

Парламентът да обсъди проект на решение за даване на съгласие за оттегляне на законопроекти за държавния бюджет и за бюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., предвижда проектопрограмата на Народното събрание за днешното пленарно заседание.

Проекторешението за оттегляне на проектобюджетите е внесено от Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Драгомир Стойнев ("БСП-Обединена левица") и Тошко Йорданов ("Има такъв народ") и е трета точка в предложения дневен ред.

Вчера Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да приеме такова решение, с което проектобюджетите на държавата, на НЗОК и на ДОО за 2026 г. да бъдат оттеглени.

На 1 декември т.г. протест изпълни площада пред президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). В късните часове в столицата имаше и безредици.

Първа точка в проектопрограмата на парламента е предложението, внесено от президента Румен Радев на 12 май т.г., за произвеждане на национален референдум за въвеждане на еврото през 2026 г. Днес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи могат да предлагат точки, които се включват задължително в дневния ред на пленарното заседание. Първа от това право този месец може да се възползва групата на "Възраждане", която предлага депутатите да разгледат предложението на държавния глава за референдум за еврото.

Постъпилите предложения за първата сряда от месеца, включени в дневния ред, са общо пет. Освен "Възраждане", предложения са направили от "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ" (ИТН), "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

От "ДПС-Ново начало" предлагат парламентът да обсъди проект на решение по искането на изпълняващия функциите главен прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител от "Възраждане" Йордан Тодоров.

От ИТН искат депутатите да гласуват проекта на решение за оттегляне на проектобюджетите на държавата, на НЗОК и на ДОО за 2026 г.

От "Морал, единство, чест" предлагат Народното събрание да обсъди на първо четене Законопроект за хазарта с вносители Христо Расташки (МЕЧ) и група народни представители.

От ПП-ДБ искат изслушване на министъра на вътрешните работи Даниел Митов относно действията и бездействията на Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на и след многохилядния протест в София на 1 декември т. г.

Първа точка в проектопрограмата на парламента за четвъртък е изборът на генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). Миналата седмица при изслушването си в Комисията по културата и медиите в Народното събрание настоящият генерален директор на БТА и кандидат за втори мандат Кирил Вълчев представи вижданията си за бъдещето на Агенцията до 2030 г. В проектопрограмата за четвъртък е и второто четене на промени в Наказателния и в Семейния кодекс.

В първия петък от месеца е предвиден блиц контрол, последван от редовен парламентарен контрол.