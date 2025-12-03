Барселона постигна категоричен успех над Атлетико (Мадрид) в зрелищен мач на „Камп Ноу“, Дани Олмо с основна заслуга

Барселона се наложи с 3:1 над Атлетико (Мадрид) в изтеглена среща от 19-ия кръг на Ла Лига и поведе с 4 точки повече от Реал (Мадрид) на върха в класирането. „Белия балет“ ще играе късно тази вечер като гост на Атлетик Билбао в друга среща от този 19-и кръг, който по програма трябва да се изиграе на 11-и януари 2026-а година, но четирите отбора по същото време ще вземат участие в турнира за Суперкупата на Испания.

Барселона и Атлетико (Мадрид) сътвориха истинско зрелище, в което освен четирите гора зрителите на стадион „Камп Ноу“ видяха още куп голови положения пред двете врати, а също така и една пропусната дузпа от Роберт Левандовски в 36-ата минута.

Мачът започна двуостро, без двата тима да се бавят за каквото и да било изчакване или разузнаване, като още в 17-ата минута Алекс Баена прати топката в мрежата на домакините. Съдиите обаче маркираха засада и този гол не беше зачетен. Но само след две минути Баена беше вече истински голмайстор, след като Нахуел Молина го изведе сам срещу вратаря.

Каталонците реагираха мигновено и сътвориха няколко опасни слизания към вратата на Ян Облак, а в 26-ата минута изравниха резултата по идентичен начин. Педри изведе сам срещу вратаря Рафиня, който копна топката в мрежата.

Но атаките не спираха и 10 минути по-късно Дани Олмо – може би най-важният футболист в състава на Барселона в срещата, беше препънат, когато влизаше с дрибъл малко след границата на наказателното поле. Роберт Левандовски обаче изстрела топката от 11-те метра високо над горната греда и така първата част приключи при 1:1.

Второто полувреме не се различаваше като поведение от първото, но в 62-ата минута Диего Симеоне беше принуден да извади заради контузия Алекс Баена, който до момента създаваше много за отбора в предни позиции. В 65-ата минута Барселона поведе след гол на Дани Олмо, който получи пас с пета от Левандовски, тръгна на ляво и с техничен удар прати топката по диагонала в мрежата на Облак.

В добавеното време Феран Торес оформи крайното 3:1, завършвайки подаване на Алехандро Балде през централната зона. Влезлият като резерва Маркус Рашфорд проби от дясно, залъга защитник и върна към Балде, който направи решаващата асистенция.

Първенство на Испания по футбол, изтеглени срещи от 19-ия кръг в Ла Лига: Барселона - Атлетико (Мадрид) - 3:1 утре играят: Атлетик (Билбао) - Реал (Мадрид) Начело в класирането е Барселона с 37 точки (мач повече), пред Реал Мадрид с 33,

Виляреал с 32, Атлетико Мадрид с 31 (с мач повече), следвани от Бетис и Еспаньол с по 24 и др.