Изложба „Архитектурата – обител на духовността и домашния уют“ ще бъде представена във Враца

Изложба „Архитектурата – обител на духовността и домашния уют“ ще бъде представена от сдружение „Врачански къщи“ на 8 декември във Враца. Това съобщи за БТА председателят на сдружението Светла Буюклийска. По думите й събитието ще бъде във фоайето на Народно читалище „Развитие – 1869“ от 17:30 ч.

Според нея архитектурата говори - обикновено, когато има къща, сграда, тя има история. И историята не е само в музеите и учебниците, а е навсякъде около нас, добави Буюклийска. Точно това се опитваме да пресъздадем от нашето сдружение вярвайки, че ние като врачани, разхождайки се по улицитеq не бива да сме безразлични към историята на нашите сгради, каза още тя.

Експозицията е дело на сдружение "Врачанските къщи" и е подготвена с подкрепата на фонд "Култура" към Общинския съвет във Враца и със съдействието на местното читалище. Публиката ще може да види сградите на четири врачански училища, четири църкви, първата сграда на читалището и настоящата такава - театъра, частни къщи. Актуалните снимки са правени от Васко Врачовски, а текстовете се подготвят от екип, ползвайки държавен и музеен архив, както и контакти със собственици на къщи, каза още Буюклийска. По думите й се ползват и архивни снимки на сградите. Тези сгради носят романтизъм и аристократизъм, това е идентичността на градовете, споделя още Буюклийска.

Сдружение „Врачанските къщи“ е създадено през 2020-та година с цел опазване на къщите от градски тип във Враца, строени в стил сецесион, еклектика и модерн. През 2021 година е първата изложба, организирана от ддружението. През 2024 година експозицията „Врачанските къщи“ – нестихващо достолепие“ гостува в Народното събрание.