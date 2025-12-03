Христо Алексиев представя портрети в изложбата „Избраните“

Художникът Христо Алексиев представя портрети в изложбата си „Избраните“, която ще бъде открита днес, 3 декември, от 18 часа в столичната галерия „Нюанс", съобщиха организаторите.

Авторът показва поредица от портрети и други свои произведения, подбрани така че да дадат ясна представа за начина, по който работи с образа и неговото присъствие, допълват домакините.

"Защо пак портрети? Ами защото „На портрета Ви лицето ми е в сърцето“. Моите портрети са резултат на артистичната ми сърдечност. Опитвам се колкото мога, с импровизационна лекота и усет към индивидуалното да се доближа до характера на модела. Непреднамерено, спонтанно и някак естествено те се раждаха на бялото платно. Станаха част от мен. Като че ли исках да разбера какво представлявам самият аз чрез представата си за портретувания", казва Алексиев, цитиран в прессъобщението. Сред портретите има на Асен Старейшински, Гриша Островски, Николай Бинев, Ружа Маринска - "мои учители и вдъхновители", както ги нарича творецът.

Другата голяма тема в “Избраните“ е кинотворецът Андрей Тарковски. Според Христо Алексиев филмите му ни карат да се обърнем към себе си, да се върнем към разбирането на душата си и да се опитаме да свържем собствената си съвест с постъпките си. „Все по често се връщам към неговите филми, оставили ярка следа в моето творчество. Припомняйки си техните кадри, търся опорни точки, за да усетя душевно равновесие и спокойствие, защото изкуството отразява истинския смисъл на живота: Любовта и Жертвата“, казва художникът.

Изложбата може да бъде разгледана до 21 декември.

Христо Алексиев е художник с дългогодишна практика в областта на плаката, живописта, графиката, илюстрацията, портрета и оформлението на книги, допълват от галерията. Роден е на 15 юли 1950 г. в София. През 1969 г. завършва Художествената гимназия в столицата, след което се дипломира и в московската Академия за изящно и приложно изкуство „Граф Строганов“. От 1978 г. е член на Съюза на българските художници. От 1993 г. Алексиев живее и работи като графичен дизайнер и илюстратор във Виена.

Носител е на наградата на Столичния общински съвет „Златна значка на София“ за 2019 г. за тритомния албум „Една като никоя. София в старите пощенски картички и снимки“. Сред другите отличия на Христо Алексиев са Награда за цялостно представяне на Седмото Биенале на театралния плакат през 1992 г.; Награда за плакат на пиеса от френски автор, учредена от Посолството на Френската република през 1992 г. Участвал е в международни биеналета на плаката във Варшава, Бърно, Лахти, Листоуел и Мексико, както и в изложбите на българския плакат в Полша, Русия, Куба, Нидерландия, Финландия, Германия, Франция, САЩ, Венецуела, Мексико, Австрия и др.





