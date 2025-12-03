Изложбата „Безсмъртни послания“ представя 62 творби на Ставри Калинов

Изложбата „Безсмъртни послания“ представя 62 творби - живопис, скулптура, стъкло и керамика, дело на Ставри Калинов. Експозицията ще бъде открита на днес, 3 декември, от 19:00 часа в столичната галерия „Милениум“, съобщават домакините.

Изложбата се реализира в партньорство между галерия „Милениум“ и арт клуб „Дипломат", които обединяват усилия с цел да се утвърждават стойностните български автори и да създават водещи културни акценти в София, отбелязват организаторите.

„Безсмъртни послания“ обединява избрани произведения живопис, скулптура, стъкло и керамика, които носят характерната сила, емоционална дълбочина и философска наситеност на Калинов, казват от галерията. Допълват, че в експозицията са представени символи, образи и идеи, които надхвърлят времето и остават като духовен отпечатък – своеобразни „послания“, насочени към търсещия зрител.

„Тази изложба е възможност да се докоснем до един автор, който владее техниките, които са негов патент, по уникален начин и превръща всяко свое произведение в живо свидетелство за извънземния дух, който той притежаваше“, коментира Любен Станев, управител на арт клуб „Дипломат", цитиран в прессъобщението.

Изложбата ще бъде достъпна за посетители до 7 януари 2026 г.

Ставри Калинов е скулптор и художник, работил в областта на монументалната и малката пластика, живописта, графиката и приложното изкуство. Роден е на 15 ноември 1944 г. във Видин и умира в София на 12 септември 2023 г. През 1977 г. се дипломира в Националната художествена академия, специалност „Дърворезба“, в класа на проф. Асен Василев. Творби на Ставри Калинов са притежание на редица български и световни знаменитости, сред които папа Йоан Павел ІІ, Пиер Карден, Пако Рабан, Лойд Клайн, Симеон Сакскобургготски, Лили Иванова, Бил Клинтън и много други.

Той е автор на статуетките, връчени на победителите в множество конкурси в България. Носител е на различни награди, между които наградата „Златен век“ на Министерство на културата за особен принос в развитието и популяризирането на българската култура (2016) , „Кристалната звезда“ на галерия „Макта“ (1995). Световноизвестната онлайн галерия Artsper поставя името на Ставри Калинов до имената на Салвадор Дали, Пабло Пикасо, Густав Климт.

